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Убрать статью о мусульманах «дькона-экстремиста» Олега Рыжкова из интернета требует прокуратура в суде Бердска

18:00 17.06.2020, Анастасия Солодкова Фото: vk.com/dusha65
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Уголовное преследование по экстремистской статье против православного клирика прекратили за отсутствием состава преступления. Но в современных условиях его рассуждения о радикальном исламе раздражают.

Убрать статью о мусульманах «дькона экстремиста» Олега Рыжкова из интернета требует прокуратура в суде Бердска
Дьякон Олег Рыжков никому не желает плохого, поэтому согласен убрать статью из публичного пространства

Сегодня, 17 июня, состоялось второе заседание по гражданскому иску зампрокурора Новосибирской области Микаила Аскерова к дьякону Богоявленского храма Бердска Олегу Рыжкову. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», прокуратура добивалась признания экстремистским материалом статью, которую опубликовал Рыжков еще в 2015 году в православном журнале «Душа», редактором которого является уже много лет. Статья под названием «Я люблю мусульман, поэтому говорю им о Христе» египетского проповедника и священника Захария (Ботроса) с комментариями Олега Рыжкова. Авторы рассуждали о Коране и мусульманстве.

Дело православного «экстремиста» Следственный комитет закрыл еще в 2017 году, не найдя состава преступления после проведения нескольких экспертиз.

— В 2015 году, когда начались активные выступления ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация — прим. ред.), я опубликовал статью одного египетского монаха со своими комментариями: откуда берет начало радикальный ислам. Статья не понравилась какому-то из уважаемых муфтиев в Красноярске. После чего начались многочисленные следственные проверки. Было пять всевозможных экспертиз на предмет экстремистских высказываний. Все они закончились ничем. И в декабре 2019 года прокурор согласился, что я ничего не нарушал. Тем более к тому времени президент изменил 282-ю статью УК. Но месяц назад мне пришло уведомление о гражданском иске — прокуратура все-таки хочет признать статью экстремистской. Я позвонил заму областного прокурора Аскерову. Он подтвердил, что уголовного дела нет, но, дескать, им надо признать статью нарушающей закон, — прокомментировал Олег Рыжков.

Сегодняшнее судебное заседание могло стать последним. Но оглашение решения перенесли, так как в Бердский суд не поступили результаты одной из экспертиз спорной статьи. Поэтому продолжение следует 6 июля.

— Прокуратура хочет, чтобы статья исчезла из информационного пространства. Экстремистской она не признана, но имеет большой резонанс в современном обществе, вызывая негативные эмоции, недопонимание среди мусульман и христиан на фоне религиозных конфликтов. А чтобы ее убрать из интернета, нужно судебное решение. Об этом мне сегодня сказал в личной беседе представитель прокуратуры. Уже и претензий ко мне нет, уже и доказано, что я не экстремист, что не хотел разжечь межрелигиозную и межнациональную рознь. Я согласен — если нужно убрать статью, чтобы всем стало спокойнее, чтобы не раздражать, давайте уберем. Ведь действительно ситуация в мире сложная. Я только за то, чтобы всем было хорошо. Но что решит судья, посмотрим, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» дьякон Рыжков 17 июня после судебного заседания.

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