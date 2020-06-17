17.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Клинические испытания вакцины от COVID-19 начались в России, заявил Минздрав

17:08 17.06.2020 Фото: pixabay.com
2

Вакцина в форме раствора для внутримышечного введения будет проводиться в военном госпитале им. Бурденко. Другая, в виде порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения– в Сеченовском университете.

Клинические испытания вакцины от COVID 19 начались в России, заявил Минздрав
Прививка — основное средство от инфекции

16 июня Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований двух форм вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной ФГБУ НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Клиническое исследование вакцины против COVID-19 начато 17 июня.

Исследования двух форм вакцины: жидкой и лиофилизированной — будут проводиться в двух медучреждениях в Москве. Вакцина в форме раствора для внутримышечного введения будет проводиться в военном госпитале им. Бурденко. Другая, в виде порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения– в Сеченовском университете. В исследованиях примут участие 2 группы добровольцев по 38 человек каждая.

Проведение клинического исследования непосредственно в период пандемии является уникальным случаем. Поэтому были приняты беспрецедентные меры – потенциальные участники исследования, которые только будут проходить скрининг, две недели находились в санатории на обсервации.

Ключевым моментом является добровольность участия в исследованиях – каждый участник принимает решение самостоятельно. Участникам предоставлена вся информация о процедуре, возможной пользе, рисках и неудобствах, сопряженных с участием в исследовании. Доброволец будет иметь возможность обсудить вопрос участия в исследовании с врачом-исследователем, задать интересующие вопросы.

В соответствии с российским законодательством и международными этическими нормами, добровольцу выдается на руки информированное согласие; которое он может внимательно почитать, обсудить со своей семьей и друзьями перед тем, как принимать решение. Доброволец подписывает форму информированного согласия до начала выполнения любых скрининговых процедур по Протоколу исследования.

В информации для добровольца и Форме информированного согласия объяснены характер исследования, его цели, и потенциальный риск, требования к участнику исследования и факт того, что доброволец может свободно отозвать свое информированное согласие в любое время, не объясняя причины. Все участники клинических исследований в соответствии с 61 ФЗ и Постановлением Правительства РФ №714 застрахованы.

После подписания информированного согласия и оформления страховки участник исследования проходит скрининг. У него берут анализ крови, мочи, происходит проверка на хронические заболевания, ВИЧ-инфекцию, гепатиты, коронавирусную инфекцию. Только после проверки на соответствие критериям включения в исследование добровольцам вводится вакцина. Первые из добровольцев будут вакцинированы уже 18-19 июня.

После вакцинации всех добровольцев ждет пребывание в изоляции в условиях стационара в течение 28 дней. Врачи будут контролировать их состояние здоровья, отсутствие нежелательных реакций и брать анализы крови – в том числе для оценки иммуногенности вакцины. По различным параметрам будут следить за формированием иммунного ответа. Врачи-исследователи будут контролировать состояние здоровья добровольцев в течение шести месяцев после выписки из стационара.

Все клинические исследования в России в соответствии с законом проводятся в медицинских учреждениях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности и специальную аккредитацию на право проведения клинических исследований. Все взаимодействие с добровольцами осуществляют сотрудники этих медицинских организаций- врачи и средний медицинский персонал. С учетом требований, в учреждении, в котором проводится исследование, всегда есть все необходимое для оказания медицинской помощи, противошоковые укладки, отделение реанимации. Вся процедура, сопровождающая клиническое исследование, направлена на обеспечение прав и безопасности участников исследования. Это лишь первый этап изучения эффективности и безопасности лекарственного препарата.

Источник: rosminzdrav.ru

Мнение читателей
0
2
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы рады?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

И машины помыли: Мощные фонтаны из-за аварии на теплосетях сняли на видео в Твери
19:17 17-06-2020
И машины помыли: Мощные фонтаны из-за аварии на теплосетях сняли на видео в Твери
БердскПродвигай свой бизнес: Бесплатно подайте хоть 1000 объявлений сайте «Курьер.Среда.Бердск» 2
19:06 17-06-2020
Продвигай свой бизнес: Бесплатно подайте хоть 1000 объявлений сайте «Курьер.Среда.Бердск»
Утопил 7-летнего мальчика 12-летний сосед в Енисее? Причастность к смерти проверяет СК
19:03 17-06-2020
Утопил 7-летнего мальчика 12-летний сосед в Енисее? Причастность к смерти проверяет СК
БердскБесплатный газ от Путина: платить по 200 тыс. рублей за газификацию дома или ждать 4 года жителям Бердска
18:53 17-06-2020
Бесплатный газ от Путина: платить по 200 тыс. рублей за газификацию дома или ждать 4 года жителям Бердска
Сильно похудел: на видео о состоянии Ефремова рассказала его домработница
18:44 17-06-2020
Сильно похудел: на видео о состоянии Ефремова рассказала его домработница
Поражающую нервную систему и легкие опасную бактерию нашли на птицефабрике в Татарстане
18:34 17-06-2020
Поражающую нервную систему и легкие опасную бактерию нашли на птицефабрике в Татарстане
БердскПодпишитесь на рассылку "Важные новости за день в Бердске" 2
18:16 17-06-2020
Подпишитесь на рассылку
Ложь: СССР не собирался отдавать Карелию Финляндии при Горбачеве, заявили в его фонде 1
18:13 17-06-2020
Ложь: СССР не собирался отдавать Карелию Финляндии при Горбачеве, заявили в его фонде
БердскУбрать статью о мусульманах «дькона-экстремиста» Олега Рыжкова из интернета требует прокуратура в суде Бердска
18:00 17-06-2020
Убрать статью о мусульманах «дькона-экстремиста» Олега Рыжкова из интернета требует прокуратура в суде Бердска
БердскХудощавую женщину с каштановыми волосами разыскивает поисковой отряд "Лиза Алерт" в Бердске
17:54 17-06-2020
Худощавую женщину с каштановыми волосами разыскивает поисковой отряд