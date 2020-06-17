Элементарно, Ватсон: 5 новых детективных сериалов

Российские сериалы интересны нашим соотечественникам едва ли не больше, чем зарубежные, что совсем неудивительно. Они демонстрируют жизненные реалии и героев, нам более близки и понятны, чем заграничные персонажи.

А если учесть то, что в последнее время кинематограф России снимает по-настоящему качественное кино, можно сказать – детективные сериалы 2020 года https://www.ivi.ru/series/detective/2019-2020/ru понравятся даже самому взыскательному зрителю.

Смерть в объективе

Валерия Азарова была успешным фотохудожником и ожидала очередной выставки, пока в ее жизни не случилась трагедия. Ее муж погиб при загадочных обстоятельствах, и девушка решила сделать все, чтобы разобраться в причинах его смерти. Валерия наняла страхового следователя Феликса Фишера, и работа закипела. Пара нашла немало темных тайн в прошлом покойного мужчины, а за время расследования стала сплоченной командой единомышленников. Сериал https://www.ivi.ru/watch/smert-v-obektive доступен к просмотру уже сейчас.

Маменькин сынок

Капитан Андрей Гаврилов переживает непростой период. Он развелся с любимой женой, которая всегда была недовольна низкой зарплатой мужа, и вообще считает его маменькиным сынком. Вдобавок на свалке находят труп мужчины с ножевыми ранениями, и Гаврилов вынужден приступить к расследованию. Вскоре герой узнает, что имеет дело не с обычной «бытовухой», а с более серьезным и запутанным преступлением, которое может получить продолжение.

Заступники

Действие происходит в 60-х годах прошлого столетия. Молодой юрист Нина Метлицкая устраивается на работу в Московскую коллегию адвокатов, которая занимается самыми сложными и неоднозначными делами. У девушки нет опыта, но есть желание работать и защищать невиновных. Нине придется защищать врагов советской власти, диссидентов и просто испуганных, затравленных людей, а еще приложить немало усилий, чтобы доказать свою профпригодность.

Одноклассники смерти

Дмитрий Полуянов – талантливый журналист, который собирается жениться на любимой девушке Наде. Незадолго до свадьбы невеста попросила парня, который считается профессионалом в частных расследованиях, разобраться в смерти своей знакомой. Дима берется за дело и обнаруживает еще несколько загадочных убийств, которые на первый взгляд кажутся случайными. Ниточки преступлений тянутся в прошлое Нади, и вскоре опасность будет грозить ей самой.

Зеленый фургон

Владимир Патрикеев – бывалый человек, который пережил ужасы войны, штрафбата и тюремного заключения. После войны он вернулся в родную Одессу, где познакомился с неопытным сотрудником милиции Женей Красавиным. Герои расследуют простое на первый взгляд дело о контрафактном алкоголе, но неожиданно обнаруживают новые обстоятельства. Кто-то хочет вывезти из города легендарное золото скифов, а операция курируется московской правящей верхушкой.

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