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На вакансию главного государственного инспектора – главного государственного инженера – инспектора гостехнадзора приглашают жителя Бердска. Идет конкурс

17:15 17.06.2020 Фото: pixabay.com
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Прием документов на конкурс проводится с 17 июня 2020 года до 7 июля 2020 года. Предполагаемая дата проведения конкурса – 30 июля 2020 года.

На вакансию главного государственного инспектора – главного государственного инженера – инспектора гостехнадзора приглашают жителя Бердска. Идет конкурс
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Администрация Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Новосибирской области главного государственного инспектора – главного государственного инженера – инспектора гостехнадзора района отдела надзора по Новосибирской области инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Новосибирской области (Барабинском, Чулымском, Колыванском и Искитимском районах).

Подробная информация по вакантной должности и порядке проведения конкурса размещена:

— официальном сайте Департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области во вкладке «Конкурсы», далее «Показать все конкурсы (без папок)»;

— официальном сайте инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Новосибирской области (далее – инспекция) во вкладке «Конкурсы», далее «Конкурсы на замещение вакантных должностей».

Прием документов на конкурс проводится с 17 июня 2020 года до 7 июля 2020 года.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 30 июля 2020 года.

Подробную информацию о конкурсе можно получить в отделе государственной гражданской службы и кадров администрации по телефонам: (383) 238-64-69, 238-64-93; e-mail: kkrv@nso.ru, а также в отделе кадров инспекции по телефону(383) 223-89-32.

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