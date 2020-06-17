Жертв взрыва на Новосибирском гарнизоне стало 5. Возбуждено уголовное дело в отношении военных

Во время выполнения военнослужащими работ по установке ограждения из гильз 122-мм артиллерийских снарядов на площадке воздушно-десантного комплекса, расположенного в селе Ярково Новосибирской области, произошел подрыв.

Расследование уголовного дела продолжается

Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирскому гарнизону в отношении должностных лиц войсковой части 55433 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Предварительно установлено, что 15 июня 2020 года около 17 часов в ходе выполнения военнослужащими работ по установке ограждения из гильз 122-мм артиллерийских снарядов на площадке воздушно-десантного комплекса, расположенного в селе Ярково Новосибирской области, произошел подрыв. В результате 5 военнослужащих получили различные телесные повреждения, повлекшие в том числе причинение тяжкого вреда здоровью.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, установлены очевидцы произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: gvsu.gov.ru