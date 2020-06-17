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Ложь: СССР не собирался отдавать Карелию Финляндии при Горбачеве, заявили в его фонде

18:13 17.06.2020 Фото: Википедии
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Бывший финский чиновник написал о готовности передать часть страны в своих мемуарах. «Это выдумка. Очевидно, что автор этой фальшивки имеет какие-то претензии к бывшему президенту», ответили в «Горбачев-фонде».

Ложь: СССР не собирался отдавать Карелию Финляндии при Горбачеве, заявили в его фонде
«Горбачев-фонд» ответил на сообщения о переговорах с Финляндией о Карелии

Руководитель пресс-службы «Горбачев-фонда» Павел Палажченко назвал ложью утверждения финского дипломата о готовности СССР при Михаиле Горбачеве начать переговоры о передаче Карелии Финляндии.

Так он прокомментировал фрагменты из книги бывшего эксперта МИД Финляндии, доктора политологии и писателя-документалиста Юкки Сеппинена, которые приводит портал iltalehti.fi. По словам Сеппинена, на рубеже 1990-х Политбюро ЦК КПСС рассматривало возможность передачи Карелии финской стороне, но тогдашний президент Мауно Койвисто этим шансом не воспользовался.

«Все это выдумка, ложь. Ничего подобного не было, ничего подобного быть не могло, никогда не обсуждалось. Это выдумка безответственных людей. Очевидно, что автор этой фальшивки имеет какие-то, видимо, претензии к бывшему президенту Мауно Койвисто и пытается вот таким образом то ли его как-то скомпрометировать, то ли к себе вызвать интерес», — сказал Палажченко РИА Новости.

«Все переговоры, которые тогда происходили, — а контакты Горбачева и президента Койвисто были очень тесными, постоянными, — все это уже опубликовано и полностью опровергает эту фальшивку», — отметил Палажченко

Подобные высказывания он считает «абсолютно безответственным разговором». Кроме того, напомнил он, все беседы тогдашних лидеров СССР и Финляндии уже опубликованы.

Он добавил, что на протяжении почти 30 минувших лет никаких подобных инсинуаций не было. «Поэтому нынешние инсинуации могут быть связаны только с какими-то нечестными мотивами», — полагает собеседник агентства.

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От редакции

Не собирался ли?

Аноним, 17 июня 2020 18:42
не поверю, что финский чиновник врет, тем более на такую тему, а вот наш перестройщик...........даже слова сразу не подберешь

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