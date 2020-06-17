Бесплатный газ от Путина: платить по 200 тыс. рублей за газификацию дома или ждать 4 года жителям Бердска

Владельцы частных домов обрадовались, услышав «газовые поручения» президента. И теперь ожидают от бердской власти разъяснений, когда проложат газопровод не за их счет. Чиновники предлагают горожанам самим решать.

Бесплатно проложат газ в частные дома жителей Бердска не раньше 2024 года

В понедельник председатели 10-ти ТОСов отнесли обращение мэру Бердска Евгению Шестернину. Общественники пытаются выяснить, когда на их улицах появится газ и нужно ли им платить за прокладку труб огромные деньги в связи с новыми «газовыми» поручениями Владимира Путина.

Собственники частных домов десятка бердских улиц 4 июня провели общее собрание, договорившись о том, что привлекают к газификации компанию «АА Энерго Групп», которая давно тянет газ в Бердске. Но в тот же день президент России конкретизировал новые направления в газоснабжении населения страны, возложив ответственность за газификацию частных домовладений на региональные и муниципальные власти.

Однако бердские чиновники отмечают, что бесплатный газ для бердчан может быть не раньше 2024 года, а то и в 2030-м.

Что сказал президент

Путин поручил «Газпрому», правительству и региональным органам власти сформировать источники финансирования для подключения граждан к газораспределительным сетям «без привлечения их средств». Поручения были утверждены по итогам проверки исполнения законодательства по развитию газоснабжения и газификации регионов.

Президент также поручил:

утвердить стандарты к перечню, срокам и методам определения стоимости выполнения работ по подаче газа на газоиспользующее оборудование;

заключить договор на поставку газа, подключение и техобслуживание оборудования с использованием структур «единого окна» и МФЦ;

изменить порядок формирования топливно-энергетических балансов с учетом прогноза потребности населения в газе и альтернативных источниках энергии;

завершить газификацию к 2024 году и 2030 году;

внести изменения в законодательство для упрощения процедур проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта газопроводов и газораспределительных сетей.

Кроме того, глава государства поручил комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности создать рабочую группу для исполнения поручений. Ответственным за это назначен Игорь Сечин.

— Наши чаяния дошли до президента. И мы видим поддержку, — констатирует депутат по округу №17 Бердска Николай Сычев. — Сегодня бердская муниципальная власть целенаправленно уклоняется от решения вопросов в управлении процессом газификации частного домовладения. Ввели в город трубу высокого давления, а дальше — вы сами, жители, стройте и подключайтесь. А ведь власти уже сегодня пора знать, сколько домов частного сектора газифицировано, а сколько еще необходимо подключить к газу. Сколько нужно проложить трубопроводов высокого, среднего или низкого давления, так, чтобы газ был у границ каждого домовладения. И, что немаловажно, нужно знать финансовую потребность города в решении этого вопроса.

Муниципалитет должен?

Депутат считает, что утвержденный перечень поручений президента Путина, направленный на развитие газоснабжения населения страны, «в какой-то степени должен подтолкнут муниципальные органы власти к активности в своей работе».

— На мой взгляд, муниципальная власть будет ждать указаний сверху, не проявляя при этом инициативы. А они должны владеть информацией о состоянии дел в полном объеме до 1 августа 2020 года. В состоянии ли местные органы власти Бердска за июнь-июль разобраться с положением дел в газификации, дать объективную информацию региональным властям и жителям города Бердска? Я сомневаюсь! — заявил Сычев.

Сомнения депутат основаны на убеждении, что бердской властью «запущен маховик строительства газопровода за счет средств жителей частного сектора по своей схеме газоснабжения города».

— В полном объеме идут работы за счет средств жителей на первом этапе (это прядка 247 домов), ведется подрядной организацией заключение договоров и сбор денег по строительству газопроводов и подключению домов на втором, третьем, четвертом, шестом этапах. То есть охвачены дома улиц Радищева, Терешковой, Герцена, Аэродромной, Красина, Чехова, Римского-Корсакова, Озерной, Целинной, Авиаторов, Светлой, переулков Горького, Терешковой, Герцена и других. В состоянии заключения договоров на прокладку газопровода от искитимской сети газоснабжения жители улиц Родниковой, Энтузиастов и Отрадной, микрорайона Юго-Восточного. А это порядка 140 домовладений, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск» Николай Федорович.

Ждем-с

Он уверен, что бердчанам необходим дать разъяснение, как поручения Путина «в корне меняют отношение людей к газификации частного домовладения, что им нужно довериться власти и остановиться вкладывать свои последние средства в строительство газопровода». По мнению Сычева, теперь государство, региональные и муниципальные органы власти возьму на себя формирование источников финансирования по подключению граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств.

— Но бердская власть молчит. А ведь последствия такого молчания непредсказуемы. И мы это понимаем, — беспокоится бердский депутат.

ТОСы решили, что пока чиновники не дадут разъяснений, приостановить вложение денег в прокладку труб. В частности их интересуют вопросы, возместят ли им средства, потраченные на газопровод до границы своих земельных участков, и стоит ли им продолжать сотрудничество с компанией «АА Энерго Групп». Бердчане надеются, что к 2024 году у них появится газ без их собственных огромных затрат. Ведь каждой семье нужно вложить порядка 200 тыс. рублей только на трубы.

Бердск — в газовых планах

Стоит отметить, что Николай Сычев с марта 2020 года ведет переписку с мэрией о судьбе газификации частного сектора Бердска. В конце апреля он получил ответ за подписью вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова. Тот заверил, что город ежегодно подает заявку на участие в профильной региональной программе. Не стал исключением и 2020 год. В областном правительстве подтвердили, что на этот год бюджет области выделил Бердску почти 5,3 млн рублей на прокладку 459 метров газопровода.

Кроме того, по словам Захарова, город вошел «в перечень объектов» программы развития газоснабжения в Новосибирской области, рассчитанной на 2020-2024 года. В этой связи компания «Газпром газораспределение Томск» потратит 31,7 млн рублей на 2,9 км газопровода. Но речь здесь идет о переводе на природный газ 11-ти многоквартирных домов по ул. Ленина, К. Маркса и Кирова. Пока эти дома используют сжиженный газ. Газоснабжение частных домов по ул. Радищева запланировано на 2023 год, пояснил Владимир Захаров.

Вместе с тем, по его словам, уже в 2020-м построят газопровод высокого давления на Радищева. С учетом вложения денег бердского бюджета стоимость работ составит 7,4 млн рублей (459 метров). Как раз эта труба позволит обеспечить голубым топливом те самые 247 домов, о которых упоминал Николай Сычев.

Кроме того, Захаров напомнил, что за счет городского бюджета в 2017 году проложили газопровод высокого давления на ул. Кутузова (3 млн рублей, 267 метров, техническая возможность для подключения появилась у 360 домов).

В 2019-м за 10 млн рублей протянули 1,7 км трубы высокого давления, что позволило обеспечить техусловиями для подключения 400 частных домовладений, а также школу и детсад в Южном микрорайоне.

В планах 2020 года завершение третьего этапа строительства 232 метров газопровода высокого давления с участием 2,7 млн бюджетных рублей на ул. Кутузова.

В феврале 2020 года администрация Бердска по договору передала в аренду муниципальные газопроводы новосибирскому филиалу компании «Газпром газораспределение Томск». Она имеет право подключать частные дома к трубам высокого давления по тарифам, утвержденным правительством Новосибирской области. Именно к этой компании Владимир Захаров рекомендует обращаться всем бердчанам, мечтающим пустить газ в свои дома.

Поскольку в 2020 году завершается «газовая программа» в Бердске, управлению ЖКХ поручено разработать новую — на ближайшую перспективу. Как заверил вице-мэр, в нее будут включены все предложения, поступившие в управление капитального строительства от бердских депутатов.

Каждый решает сам

Андрей Никулин, руководитель отдела газоснабжения бердского УКСа, предлагает горожанам самим решать, ждать им бесплатного газа по президентским поручениям или уже сейчас подключаться к природному топливу за свой счет.

— Речь идет о 2024 и 2030 годах. Поэтому населению сейчас предметно ничего нельзя сказать. Пока неизвестно ничего. И пока я не могу предвосхитить события. Президент ясно и четко поставил задачу — газ «без привлечения средств населения». Но невозможно бежать впереди паровоза. Определенные структуры сейчас должны проработать вопросы и доложить, из каких средств — государства, частных — пока ничего не ясно, — прокомментировал Андрей Владимирович «Курьер. Среда. Бердск» 17 июня.

По его мнению, бердчане должны исходить из конкретных жизненных ситуаций — готовы они ждать бесплатный газ до 2024 или 2030 года или нет. Каждый принимает решение самостоятельно, считает Никулин: жить сегодня и здесь или ждать возможного «счастья» через несколько лет.