Поражающую нервную систему и легкие опасную бактерию нашли на птицефабрике в Татарстане

Птицекомплекс «Ак Барс» через суд просил Роспотребнадзор снизить сумму штрафа в 300 тыс. рублей, ссылаясь на плачевное финансовое состояние из-за пандемии коронавируса.

В продукции крупнейшей птицефабрики Татарстана нашли бактерию, поражающую нервную систему и легкие

Зараженные ножки цыпленка

Управление Роспотребнадзора по РТ нашло листерии в курице производства птицеводческого комплекса «Ак Барс». Опасную бактерию нашли в одном из магазинов «Пестречинка» в Бугульме в прошлом году, рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе надзорного ведомства.

Зараженными оказались голени цыпленка-бройлера. Производителя оштрафовали на 300 тыс. рублей, должностное лицо магазина — на 20 тыс. рублей.

«Изъятие продукции из оборота не производилось в связи с тем, что на момент получения результатов лабораторных исследований срок годности продукции истек», — добавили в Роспотребнадзоре.

Всего в 2019 году на содержание листерий было исследовано около 8 тыс. проб различной пищевой продукции в республике.

Жалоб от потребителей нет

После этого Роспотребнадзор провел внеплановую проверку на Птицеводческом комплексе «Ак Барс». В трех пробах продукции листерий не обнаружили.

«За истекший период 2020 года на содержание листерий исследовано более 300 проб пищевой продукции. Листерии в пищевой продукции, в том числе производства ООО «Птицеводческий комплекс „Ак Барс“, в ходе контрольно-надзорных мероприятий не обнаружены», — отметили в пресс-службе.

На курицу татарстанского производителя нет жалоб и у потребителей, случаев отравлений и острых кишечных инфекций у населения от употребления «Пестречинки» не зарегистрировано.

«Возможен человеческий фактор»

Компания решила оспорить штраф Роспотребнадзора РТ в 300 тыс. рублей. Главным аргументом стало то, что проба бралась из общей упаковки (по 10 кг в общем пакете), а не вакуумной.

«Где гарантия, что это мы занесли инфекцию? Это мог сам магазин. Либо [зараженный товар] соседствует с какими-то товарами, либо человеческий фактор сыграл», — рассказала ИА «Татар-информ» представитель птицеводческого комплекса после заседания в Арбитражном суде РТ.

В Роспотребнадзоре отметили, что при отборе пробы целостность потребительской упаковки не была нарушена.

Представитель ПВК «Ак Барс» заверила, что волноваться насчет качества продукции не стоит. «У нас идет двойной контроль качества. Есть своя лаборатория, и раз в месяц отправляем данные в аккредитованные лаборатории», — отметила собеседник агентства.

Пандемия ударила по птицеводам «Ак Барс» Холдинга

Суд не убедил довод про негерметичную упаковку — 300 тыс. рублей истцу все-таки придется выплатить. Одновременно птицеводческому комплексу приходилось отбиваться от еще одного штрафа Роспотребнадзора на эту же сумму.

Во втором деле истец признал вину и лишь просил уменьшить сумму штрафа, сославшись на сложное финансовое положение из-за пандемии коронавируса. В частности, у предприятия большие долги перед банками и поставщиками.

«По зарплате долгов нет, своевременно платим. Но многих сотрудников старше 65 лет пришлось отправить на больничные. Приходилось на их место задействовать наемных сотрудников, штата не хватало», — отметила представитель истца.

При этом сейчас компания не намерена сокращать сотрудников старшего возраста. «Мы ими дорожим. Они очень долго работают. Из-за специфики деятельности молодежь не хочет у нас работать», — сказала она.

В итоге суд пошел навстречу Птицеводческому комплексу «Ак Барс» и снизил сумму штрафа в два раза, до 150 тыс. рублей.

Что такое листерии и как от них защититься

При употреблении в пищу продуктов животного происхождения, овощей и фруктов с листериями у человека может возникнуть опасное инфекционное заболевание: листериоз. Оно вызывает поражение центральной нервной системы, печени, легких и репродуктивных органов, рассказали нам в Управлении Роспотребнадзора по республике.

«Меры профилактики возникновения листериоза: соблюдение правил личной гигиены, мытье рук с мылом перед приготовлением пищи и перед едой, использование при приготовлении пищи разных разделочных досок и ножей для разделки сырых и готовых пищевых продуктов, использование молочных и мясных продуктов только после достаточной термической обработки, тщательное мытье овощей, зелени, фруктов и ополаскивание кипятком», — говорится в сообщении ведомства.