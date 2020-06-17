Сильно похудел: на видео о состоянии Ефремова рассказала его домработница

Она поведала с балкона о том, что в настоящее время актер отдыхает. По ее словам, после ДТП и помещения его на домашний арест он сильно похудел. 17 июня ему предстоит допрос.

Сильно похудел: домработница Ефремова рассказала о его состоянии

Домработница актера Михаила Ефремова рассказала о том, как он себя чувствует.

На видео она поведала с балкона о том, что в настоящее время он отдыхает.

По ее словам, после ДТП и помещения его на домашний арест он сильно похудел.

Напомним, что ранее Ефремову вручили повестку на допрос по ДТП, в котором погиб водитель ВАЗа.

Допрос состоится 17 июня в 16:00. Ранее к Ефремову в квартиру приехали сотрудники ФСИН.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла в понедельник, 8 июня, вечером на Смоленской площади. Находившийся за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee актер выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ одной из служб доставки продуктов, которым управлял 57-летний мужчина.

Водитель ВАЗа получил серьезные травмы и был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.

Ефремова задержала полиция. Экспертиза показала, что актер во время ДТП был пьян, также в его крови были обнаружены следы наркотических веществ.

Михаила Ефремова обвиняют в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.