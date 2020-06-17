17.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Сильно похудел: на видео о состоянии Ефремова рассказала его домработница

18:44 17.06.2020
1

Она поведала с балкона о том, что в настоящее время актер отдыхает. По ее словам, после ДТП и помещения его на домашний арест он сильно похудел. 17 июня ему предстоит допрос.

Сильно похудел: на видео о состоянии Ефремова рассказала его домработница
Сильно похудел: домработница Ефремова рассказала о его состоянии

Домработница актера Михаила Ефремова рассказала о том, как он себя чувствует.

На видео она поведала с балкона о том, что в настоящее время он отдыхает.

По ее словам, после ДТП и помещения его на домашний арест он сильно похудел.

Напомним, что ранее Ефремову вручили повестку на допрос по ДТП, в котором погиб водитель ВАЗа.

Допрос состоится 17 июня в 16:00. Ранее к Ефремову в квартиру приехали сотрудники ФСИН.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла в понедельник, 8 июня, вечером на Смоленской площади. Находившийся за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee актер выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ одной из служб доставки продуктов, которым управлял 57-летний мужчина.

Водитель ВАЗа получил серьезные травмы и был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.

Ефремова задержала полиция. Экспертиза показала, что актер во время ДТП был пьян, также в его крови были обнаружены следы наркотических веществ.

Михаила Ефремова обвиняют в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

И машины помыли: Мощные фонтаны из-за аварии на теплосетях сняли на видео в Твери
19:17 17-06-2020
И машины помыли: Мощные фонтаны из-за аварии на теплосетях сняли на видео в Твери
БердскПродвигай свой бизнес: Бесплатно подайте хоть 1000 объявлений сайте «Курьер.Среда.Бердск» 2
19:06 17-06-2020
Продвигай свой бизнес: Бесплатно подайте хоть 1000 объявлений сайте «Курьер.Среда.Бердск»
Утопил 7-летнего мальчика 12-летний сосед в Енисее? Причастность к смерти проверяет СК
19:03 17-06-2020
Утопил 7-летнего мальчика 12-летний сосед в Енисее? Причастность к смерти проверяет СК
БердскБесплатный газ от Путина: платить по 200 тыс. рублей за газификацию дома или ждать 4 года жителям Бердска
18:53 17-06-2020
Бесплатный газ от Путина: платить по 200 тыс. рублей за газификацию дома или ждать 4 года жителям Бердска
Сильно похудел: на видео о состоянии Ефремова рассказала его домработница
18:44 17-06-2020
Сильно похудел: на видео о состоянии Ефремова рассказала его домработница
Поражающую нервную систему и легкие опасную бактерию нашли на птицефабрике в Татарстане
18:34 17-06-2020
Поражающую нервную систему и легкие опасную бактерию нашли на птицефабрике в Татарстане
БердскПодпишитесь на рассылку "Важные новости за день в Бердске" 2
18:16 17-06-2020
Подпишитесь на рассылку
Ложь: СССР не собирался отдавать Карелию Финляндии при Горбачеве, заявили в его фонде 1
18:13 17-06-2020
Ложь: СССР не собирался отдавать Карелию Финляндии при Горбачеве, заявили в его фонде
БердскУбрать статью о мусульманах «дькона-экстремиста» Олега Рыжкова из интернета требует прокуратура в суде Бердска
18:00 17-06-2020
Убрать статью о мусульманах «дькона-экстремиста» Олега Рыжкова из интернета требует прокуратура в суде Бердска
БердскХудощавую женщину с каштановыми волосами разыскивает поисковой отряд "Лиза Алерт" в Бердске
17:54 17-06-2020
Худощавую женщину с каштановыми волосами разыскивает поисковой отряд