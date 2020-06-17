Утопил 7-летнего мальчика 12-летний сосед в Енисее? Причастность к смерти проверяет СК

Очевидцы рассказали, что во время ссоры на реке, подросток держал ребенка под водой, пока тот не захлебнулся. Мать погибшего говорит, что дети часто дрались.

В гибели мальчика на о. Татышев может быть виновен 12-летний сосед

К гибели 7-летнего мальчика, обнаруженного в протоке Енисея у о. Татышев, может быть причастен его 12-летний знакомый – они вместе гуляли в тот день. Мать погибшего ранее указывала на этого подростка – он часто общался с ее сыном.

В деле о гибели мальчика, обнаруженного в водоеме на о. Татышев, подозревают его 12-летнего знакомого, сообщают «КП Красноярск». Подросток, живущий в доме погибшего мальчика, может быть причастен к смерти – в тот день они вместе гуляли.

Ранее мать мальчика уже указывала на его приятеля – он часто бил ее сыновей, однако они все равно общались.

«Они общались, играли. Но в какой-то момент начали ссориться. Подросток вспылил и накинулся на малыша. Держал его под водой, пока не задохнется. Утопил и бросил у самого берега Енисея. А сам вернулся домой», – рассказывает источник «КП Красноярск».

7-летний мальчик пропал вечером 2 июня. На следующий день его тело нашли у о. Татышев. Красноярец, который нашел тело погибшего мальчика на о. Татышев, рассказал о случившемся. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии» – возможной причиной гибели называют утопление.