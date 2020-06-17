Когда и какие пляжи откроют летом-2020 в Новосибирской области?

Центральный пляж Академгородка «Сан Сити» пока не откроют. Его арендатор не получил разрешение на пользование водой. Роспотребнадзор пока не дал разрешение купаться.

Пляжи Бердска официально пока не готовы принимать отдыхающих

— Центральный пляж Академгородка — «Сан Сити» — пока не получил разрешение на пользование водой. В связи с этим он не получит допуск на открытие и окажется в статусе «место неорганизованного отдыха». Скорее всего, там будут установлены знаки «купаться запрещено», — сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов, передают СМИ.

Сейчас 6 из 21 пляжа Новосибирской области получили «добро» МЧС на открытие: «Галичный», «Бумеранг», «Детский», «У моря Обского», «Звезда» и пляж в Барабинском районе — «Бухта Лазурная».

— Все они приняты в эксплуатацию, готовы к ней: в полном объеме оборудованы спасательными средствами, на пляжах дежурят спасатели, но из-за коронавирусной инфекции их открытие официально еще не произошло. Роспотребнадзор не дал разрешение находиться на них людям, — подчеркнул Карпов.

По его оценкам, официально купальный сезон в Новосибирской области может быть открыт 1 июля.

Всего на территории региона 309 мест неорганизованного отдыха за которыми ведется контроль со стороны МЧС. Для этого создан 71 спасательный пост.

О судьбе пляжей в Бердске на Обском море и Бердском заливе пока не сообщается.