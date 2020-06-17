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Когда и какие пляжи откроют летом-2020 в Новосибирской области?

20:09 17.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Центральный пляж Академгородка «Сан Сити» пока не откроют. Его арендатор не получил разрешение на пользование водой. Роспотребнадзор пока не дал разрешение купаться.

Когда и какие пляжи откроют летом 2020 в Новосибирской области?
Пляжи Бердска официально пока не готовы принимать отдыхающих

— Центральный пляж Академгородка — «Сан Сити» — пока не получил разрешение на пользование водой. В связи с этим он не получит допуск на открытие и окажется в статусе «место неорганизованного отдыха». Скорее всего, там будут установлены знаки «купаться запрещено», — сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов, передают СМИ.

Сейчас 6 из 21 пляжа Новосибирской области получили «добро» МЧС на открытие: «Галичный», «Бумеранг», «Детский», «У моря Обского», «Звезда» и пляж в Барабинском районе — «Бухта Лазурная».

— Все они приняты в эксплуатацию, готовы к ней: в полном объеме оборудованы спасательными средствами, на пляжах дежурят спасатели, но из-за коронавирусной инфекции их открытие официально еще не произошло. Роспотребнадзор не дал разрешение находиться на них людям, — подчеркнул Карпов.

По его оценкам, официально купальный сезон в Новосибирской области может быть открыт 1 июля.

Всего на территории региона 309 мест неорганизованного отдыха за которыми ведется контроль со стороны МЧС. Для этого создан 71 спасательный пост.

О судьбе пляжей в Бердске на Обском море и Бердском заливе пока не сообщается.

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От редакции

Вы уже купались?

Александр, 17 июня 2020 20:47
Самый лучший пляж на Водозаборе. Сегодня купался. Вода чистейшая. С пляжа убраны все принесённые течением деревья.

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