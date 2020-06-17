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Тулунского маньяка вычислили по усам и запаху солярки. Он 30 лет насиловал женщин в Иркутской области

20:22 17.06.2020 Фото: СКР
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СК снял на видео, как обвиняемый знакомится с материалами дела. Правоохранители много лет проверяли водителей грузовиков, работников котельных или угольных разрезов.

Тулунского маньяка вычислили по усам и запаху солярки. Он 30 лет насиловал женщин в Иркутской области
Орудовавшего годами тулунского маньяка вычислили по кепке и усам

В Иркутской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летнего мужчины, прозванного тулунским маньяком.

Как сообщает Следственный комитет РФ, подозреваемому предъявили окончательное обвинение в совершении преступлений по статьям «Убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление», «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

По данным следствия, на протяжении почти трех десятилетий, начиная с 1992 года, обвиняемый совершил ряд изнасилований и два убийства в Тулуне.

«Мужчина действовал всегда по одной схеме: под угрозой ножа отводил женщин в безлюдные места, где совершал с ними преступления сексуального характера», — пояснили следователи.

Следователи СКР и сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области обладали ограниченной информацией: житель Тулуна запомнился своими усами, характерной кепкой и запахом солярки. В остальном жертвы сообщали обрывочные или противоречивые сведения.

Правоохранители проверяли водителей грузовиков, работников котельных или угольных разрезов. При этом предполагалось, что маньяку было примерно от 40 до 65 лет.

В январе 2019 года удалось выйти на местного жителя, у которого прослеживалось сходство с представленным портретом преступника. В рамках экспертизы его генетический профиль совпал с генетическим профилем тулунского маньяка, и мужчина был задержан.

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