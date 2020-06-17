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Выплатят 10 000 рублей от Путина детям с 16 до 18 лет? Сенаторы просят

20:30 17.06.2020 Фото: pixabay.com
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В Свете Федерации предложили увеличить возрастт получателей разовой выплаты до совершеннолетия. Ее дадут, если в бюджете найдут деньги.

Выплатят 10 000 рублей от Путина детям с 16 до 18 лет? Сенаторы просят
СФ предложил расширить выплату в 10 тыс. рублей на детей до 18 лет
Сюжет: Все пособия Путина
Выплатят 10 000 рублей от Путина детям с 16 до 18 лет? Сенаторы просят

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Совет Федерации предложил правительству России увеличить возраст тех детей, которым положена единовременная выплата в 10 тыс. рублей, до 18 лет. Об этом во вторник, 16 июня, рассказала председатель комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова по итогам совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

«Состоялся очень конструктивный разговор, мы озвучили конкретные предложения. Мы знаем, какую огромную поддержку среди населения получила единовременная выплата для детей от 3 до 16 лет. По предложению субъектов Федерации, мы предложили расширить круг получателей, увеличив возраст до 18 лет, для тех, кто учится в общеобразовательных организациях», — отметила Гумерова.

По ее мнению, инициатива будет поддержана, если позволит бюджет.

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам страны 11 мая анонсировал дополнительные «детские» выплаты для поддержки российских семей в условиях распространения коронавирусной инфекции. Позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал личной инициативой российского лидера решение о выплате 10 тыс. рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет.

30 мая стало известно, что 1 июня выплаты на детей, направленные на поддержку в период коронавируса, получат 10 млн семей. Это родители, подавшие заявки до 22 мая включительно. Те, кто обратился за выплатой в следующие два дня, получили деньги 2 июня.

1 июня Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил первые «детские» выплаты. Средства господдержки в первый день лета получили почти 15 млн детей. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», получить деньги можно до 1 октября.

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