Зверски расчлененный труп мужчины с женской грудью выловили в реке Мга в Ленинградской области

Трансгендера убили несколько месяцев назад и выбросили в реку. Ему отпилил ноги, вырвали руки. СК ищет убийцу. Личность погибшего установят по силиконовым имплантам.

Труп трансгендера нашли в реке в Ленобласти

16 июня 2020 года из реки Мга Кировского района Ленинградской области извлекли тело неизвестного мужчины, с явными признаками насильственной смерти. Некоторые фрагменты тела были отчленены.

По данному факту Следственным отделом по городу Кировск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Проведено совещание с сотрудниками ОМВД России по Кировскому району. Составлен план следственно-оперативных мероприятий.

Назначена медицинская судебная экспертиза. Кроме того, запланирован дополнительный осмотр места происшествия с участием водолазов, а также следователей-криминалистов отдела криминалистики с применением криминалистической техники.

В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий совершенного преступления. Устанавливается личность погибшего, а также круг лиц, причастных к совершенному преступлению.

Как стало известно «Фонтанке» 17 июня, накануне в полицию поступили первые результаты экспертизы. Аутопсия показала, что нижние конечности убийца отпилил с помощью пилы, мягкие ткани резал ножом. Изувер точно так же отделил левую руку, а вторую вырвал. Также зафиксированы порезы спины и поясницы. Все повреждения покойным получены посмертно.

Накануне по факту обнаружения трупа в реке Мга было возбуждено уголовное дело по «убойной» 105-й статье. Личность погибшего будут пытаться установить по силиконовым имплантам. У погибшего мужчины была женская грудь.