Когда сдают ЕГЭ-2020. Расписание

Министерство просвещения и Рособрнадзор 17 июня утвердили расписание ЕГЭ, приказ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, 29 и 30 июня пройдут пробные экзамены без участия школьников. Как ранее отмечал министр просвещения Сергей Кравцов, это нужно, чтобы отработать технические и организационные моменты.
Расписание ЕГЭ:
—6 и 7 июля — русский язык;
—10 июля — профильная математика;
—13 июля — история, физика;
—16 июля — обществознание, химия;
—20 июля — биология, письменная часть иностранных языков
—22 и 23 июля — устная часть иностранных языков.
Кроме того, 24 июля — резервная дата для экзамена по всем предметам, кроме русского языка, 25 июля — по всем предметам.
Во вторую волну экзамены можно будет сдать 3 августа — географию, литературу, информатику, устную часть иностранного языка, биологию историю, 5 августа — русский язык, 7 августа — обществознание, химию, физику, профильную математику, письменный иностранный язык.
Резервный срок для тех, у кого совпали даты проведения двух экзаменов, — 8 августа, можно будет сдать любой предмет.
Премьер-министр Михаил Мишустин 11 июня постановил выдать аттестаты всем выпускникам девятых и одиннадцатых классов этого года без сдачи экзаменов.
С этими результатами школьники смогут поступить в средние учебные заведения.
Кто планирует продолжить образование в вузе смогут сдать ЕГЭ.