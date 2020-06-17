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Когда сдают ЕГЭ-2020. Расписание

21:01 17.06.2020 Фото: Википедии
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3 июля выпускники сдают географию, литературу и информатик, 6 и 7 июля — русский язык. Резервный срок для тех, у кого совпали даты двух экзаменов, — 8 августа, можно будет сдать любой предмет.

Когда сдают ЕГЭ 2020. Расписание
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Министерство просвещения и Рособрнадзор 17 июня утвердили расписание ЕГЭ, приказ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, 29 и 30 июня пройдут пробные экзамены без участия школьников. Как ранее отмечал министр просвещения Сергей Кравцов, это нужно, чтобы отработать технические и организационные моменты.

Расписание ЕГЭ:

—3 июля — география, литература, информатика;
—6 и 7 июля — русский язык;
—10 июля — профильная математика;
—13 июля — история, физика;
—16 июля — обществознание, химия;
—20 июля — биология, письменная часть иностранных языков
—22 и 23 июля — устная часть иностранных языков.

Кроме того, 24 июля — резервная дата для экзамена по всем предметам, кроме русского языка, 25 июля — по всем предметам.

Во вторую волну экзамены можно будет сдать 3 августа — географию, литературу, информатику, устную часть иностранного языка, биологию историю, 5 августа — русский язык, 7 августа — обществознание, химию, физику, профильную математику, письменный иностранный язык.

Резервный срок для тех, у кого совпали даты проведения двух экзаменов, — 8 августа, можно будет сдать любой предмет.

Премьер-министр Михаил Мишустин 11 июня постановил выдать аттестаты всем выпускникам девятых и одиннадцатых классов этого года без сдачи экзаменов.
С этими результатами школьники смогут поступить в средние учебные заведения.

Кто планирует продолжить образование в вузе смогут сдать ЕГЭ.

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