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Закрыли на карантин Пекин. Остановить вторую волну CОVID-19 пытаются власти Китая

22:13 17.06.2020 Фото: Википедии
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Отменено 1255 авиарейсов. Железнодорожное сообщение ограничено до 9 июля. Снова закрыты школы, бассейны и фитнес-клубы, отменены соревнования. Новая вспышка коронавируса на рынке.

Закрыли на карантин Пекин. Остановить вторую волну CОVID 19 пытаются власти Китая
Пекин закрыт на карантин, власти пытаются предотвратить вторую волну коронавируса

Миллионы пекинцев снова живут в условиях карантинных ограничений. В среду в городе заболел Covid-19 еще 31 человек, а за последние семь дней — 137.

До этого китайская столица прожила 57 дней без единого случая местного заражения. Вирус выявлялся только у приезжих.

Считается, что источником новой вспышки стал огромный оптовый рынок «Синьфади», через который поступает около 80% потребляемых в 21-миллионном городе мяса и овощей.

27 микрорайонов Пекина объявлены зонами среднего риска, а один — квартал Хуасян рядом с рынком — зоной высокого риска.

Город в целом находится в «чрезвычайном режиме второй степени» из трех возможных.

Жителям 28 микрорайонов запрещено уезжать из Пекина. Остальные горожане могут это делать, но предварительно сдав тест на коронавирус.

При этом пройти его сложно: в трех лабораториях сообщили, что запись закрыта до июля. Перед другими лабораториями стоят очереди

К настоящему времени отменено 1255 авиарейсов из Пекина и в Пекин. Железнодорожное сообщение ограничено до 9 июля.

Снова закрыты школы, плавательные бассейны и фитнес-клубы, отменены спортивные соревнования.

Дороги открыты, предприятия и компании работают в обычном режиме.

«Рестораны, спорт, переполненные поезда — мы купались в удовольствиях нормальной жизни. И вот на тебе!» — пишет корреспондент Би-би-си в Пекине Стивен Макдоннелл.

Власти вводят ограничения выборочно, и ситуация в разных частях города, по словам нашего корреспондента, сильно разнится.

Другое важное отличие от февраля нынешнего года — бизнес, правительственные учреждения и производство не закрываются.

«Возможно, поэтому все уверены, что ситуацию удастся взять под контроль и не допустить полномасштабной второй волны», — сообщает Стивен Макдоннелл.

Откуда все пошло?
После того, как появились первые заболевшие, вирус был обнаружен на разделочных досках для лосося на рынке «Синьфади».

Рынок закрыли, и власти Пекина заявили, что людям, имевшим отношение к вспышке на рынке, запрещено покидать город, независимо от того, где они живут.
Пока неизвестно, относится ли это к работникам рынка или ко всем, кто в последнее время приходил на рынок. Его посещали несколько десятков тысяч человек в день.

Управляющий рынком и несколько местных начальников уволены.

Представитель пекинского центра по профилактике и контролю заболеваний Ян Пэн, выступая по местному телевидению, сказал, что поток людей и товаров на рынке крайне большой, и точно установить, как туда попал вирус, сложно.

Что происходит по всему Китаю?
В целом Китай успешно сбил волну эпидемии.

В начале марта там было около 80 тысяч заболевших Covid-19, а за последние три месяца коронавирусом заразилось лишь 3200 человек.

Во вторник, например, во всем Китае было 32 новых заболевших, из них 27 в Пекине.

Власти Шанхая ввели обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из столицы.

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