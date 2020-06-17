Закрыли на карантин Пекин. Остановить вторую волну CОVID-19 пытаются власти Китая

Отменено 1255 авиарейсов. Железнодорожное сообщение ограничено до 9 июля. Снова закрыты школы, бассейны и фитнес-клубы, отменены соревнования. Новая вспышка коронавируса на рынке.

Пекин закрыт на карантин, власти пытаются предотвратить вторую волну коронавируса

Миллионы пекинцев снова живут в условиях карантинных ограничений. В среду в городе заболел Covid-19 еще 31 человек, а за последние семь дней — 137.

До этого китайская столица прожила 57 дней без единого случая местного заражения. Вирус выявлялся только у приезжих.

Считается, что источником новой вспышки стал огромный оптовый рынок «Синьфади», через который поступает около 80% потребляемых в 21-миллионном городе мяса и овощей.

27 микрорайонов Пекина объявлены зонами среднего риска, а один — квартал Хуасян рядом с рынком — зоной высокого риска.

Город в целом находится в «чрезвычайном режиме второй степени» из трех возможных.

Жителям 28 микрорайонов запрещено уезжать из Пекина. Остальные горожане могут это делать, но предварительно сдав тест на коронавирус.

При этом пройти его сложно: в трех лабораториях сообщили, что запись закрыта до июля. Перед другими лабораториями стоят очереди

К настоящему времени отменено 1255 авиарейсов из Пекина и в Пекин. Железнодорожное сообщение ограничено до 9 июля.

Снова закрыты школы, плавательные бассейны и фитнес-клубы, отменены спортивные соревнования.

Дороги открыты, предприятия и компании работают в обычном режиме.

«Рестораны, спорт, переполненные поезда — мы купались в удовольствиях нормальной жизни. И вот на тебе!» — пишет корреспондент Би-би-си в Пекине Стивен Макдоннелл.

Власти вводят ограничения выборочно, и ситуация в разных частях города, по словам нашего корреспондента, сильно разнится.

Другое важное отличие от февраля нынешнего года — бизнес, правительственные учреждения и производство не закрываются.

«Возможно, поэтому все уверены, что ситуацию удастся взять под контроль и не допустить полномасштабной второй волны», — сообщает Стивен Макдоннелл.

Откуда все пошло?

После того, как появились первые заболевшие, вирус был обнаружен на разделочных досках для лосося на рынке «Синьфади».

Рынок закрыли, и власти Пекина заявили, что людям, имевшим отношение к вспышке на рынке, запрещено покидать город, независимо от того, где они живут.

Пока неизвестно, относится ли это к работникам рынка или ко всем, кто в последнее время приходил на рынок. Его посещали несколько десятков тысяч человек в день.

Управляющий рынком и несколько местных начальников уволены.

Представитель пекинского центра по профилактике и контролю заболеваний Ян Пэн, выступая по местному телевидению, сказал, что поток людей и товаров на рынке крайне большой, и точно установить, как туда попал вирус, сложно.

Что происходит по всему Китаю?

В целом Китай успешно сбил волну эпидемии.

В начале марта там было около 80 тысяч заболевших Covid-19, а за последние три месяца коронавирусом заразилось лишь 3200 человек.

Во вторник, например, во всем Китае было 32 новых заболевших, из них 27 в Пекине.

Власти Шанхая ввели обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из столицы.