О нетрезвых водителях в Бердске рассказали в ГИБДД региона
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О нетрезвых водителях в Бердске рассказали в ГИБДД региона

10:24:526/17/2020
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Правоохранители просят помочь законопослушных водителей выявлять пьяниц за рулём до того, как они совершат ДТП.

По данным ведомства, за 15 дней июня на дорогах Бердска было выявлено девять водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения, один из них отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Двое пьяниц за рулём успели совершить дорожно-транспортные происшествия с материальным ущербом. Об обоих этих ДТП сайт «Свидетель» информировал ранее. Как выглядит случившееся в сводках Госавтоинспекции — рассказывает Ольга Гейнисман, старший госинспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по НСО.

— Первого июня около 20 часов на улице Комсомольская 24-летний водитель мотоцикла «Хонда», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортным средством, во время движения совершил столкновение с легковым автомобилем «Хендай Солярис».

— 9 июня около 5 часов утра на автодороге «Чуйский тракт» Новосибирск-Барнаул 18-летний водитель автомобиля «Хонда ЦРВ», находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с автобусом «Киа».

Всего на дорогах Новосибирской области, по словам Ольги Николаевны, за 15 дней июня с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения, зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых 17 человек получили травмы различной степени тяжести, а также 24 факта различных видов столкновений с механическими повреждениями транспортных средств и материальным ущербом для их владельцев.

Сотрудниками региональной Госавтоинспекции на территории Новосибирской области за указанный период выявлено 302 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из которых 69 водителей сели за руль нетрезвыми повторно, 53 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Региональная Госавтоинспекция напоминает, что нетрезвый водитель представляет смертельную опасность для себя и окружающих участников дорожного движения.

Если вы стали свидетелем того, что водитель в состоянии опьянения управляет автотранспортом, проявите бдительность, помогите остановить нарушителя и предотвратить трагедию, сообщите сотрудникам Госавтоинспекции по телефону: 112, 232-13-00, 232-85-40, 232-85-50.

Источник: svidetel24.info

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