Поймали 9 пьяных водителей за 15 дней лета в Бердске

С участием нетрезвых за рулем зарегистрировано на бердских дорогах 2 факта столкновений транспортных средств с материальным ущербом для автовладельцев.

Нетрезвые водители попадаются на дорогах города Бердска и совершают ДТП

В летний период времени на дорогах Новосибирской области возрастает количество дорожных автоаварий с участием нетрезвых водителей.

С целью предупреждения подобных фактов дорожно-транспортных происшествий особое внимание сотрудников региональной Госавтоинспекции направлено на выявление водителей в состоянии опьянения и пресечение их дальнейшего управления автотранспортом.

За 15 летних дней июня 2020 года на автодорогах города Бердска выявлено девять водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения, один из них отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

С участием нетрезвых водителей зарегистрировано два факта столкновений транспортных средств с материальным ущербом для автовладельцев, без пострадавших:

— 1 июня около 20 часов вечера на улице Комсомольская 24-летний водитель мотоцикла «Хонда», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортным средством, во время движения совершил столкновение с легковым автомобилем «Хендай Солярис».

— 9 июня около 5 часов утра на автодороге «Чуйский тракт» Новосибирск-Барнаул 18-летний водитель автомобиля «Хонда ЦРВ», находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с автобусом «Киа».

Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила инспектор по пропаганде ГИБДД по Новосибирской области Ольга Гейнисман.

Всего на дорогах Новосибирской области за 15 дней июня с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения, зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых 17 человек получили травмы различной степени тяжести, а также 24 факта различных видов столкновений с механическими повреждениями транспортных средств и материальным ущербом для их владельцев.

Сотрудниками региональной Госавтоинспекции на территории Новосибирской области за указанный период выявлено 302 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из которых 69 водителей сели за руль нетрезвыми повторно, 53 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Региональная Госавтоинспекция напоминает, что нетрезвый водитель представляет смертельную опасность для себя и окружающих участников дорожного движения. Если вы стали свидетелем того, что водитель в состоянии опьянения управляет автотранспортом, проявите бдительность, помогите остановить нарушителя и предотвратить трагедию, сообщите сотрудникам Госавтоинспекции по телефону: 112, 232-13-00, 232-85-40, 232-85-50.