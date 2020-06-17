17.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Поймали 9 пьяных водителей за 15 дней лета в Бердске

22:38 17.06.2020 Фото: pixabay.com
0

С участием нетрезвых за рулем зарегистрировано на бердских дорогах 2 факта столкновений транспортных средств с материальным ущербом для автовладельцев.

Поймали 9 пьяных водителей за 15 дней лета в Бердске
Нетрезвые водители попадаются на дорогах города Бердска и совершают ДТП

В летний период времени на дорогах Новосибирской области возрастает количество дорожных автоаварий с участием нетрезвых водителей.

С целью предупреждения подобных фактов дорожно-транспортных происшествий особое внимание сотрудников региональной Госавтоинспекции направлено на выявление водителей в состоянии опьянения и пресечение их дальнейшего управления автотранспортом.

За 15 летних дней июня 2020 года на автодорогах города Бердска выявлено девять водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения, один из них отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

С участием нетрезвых водителей зарегистрировано два факта столкновений транспортных средств с материальным ущербом для автовладельцев, без пострадавших:

— 1 июня около 20 часов вечера на улице Комсомольская 24-летний водитель мотоцикла «Хонда», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортным средством, во время движения совершил столкновение с легковым автомобилем «Хендай Солярис».

— 9 июня около 5 часов утра на автодороге «Чуйский тракт» Новосибирск-Барнаул 18-летний водитель автомобиля «Хонда ЦРВ», находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с автобусом «Киа».

Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила инспектор по пропаганде ГИБДД по Новосибирской области Ольга Гейнисман.

Всего на дорогах Новосибирской области за 15 дней июня с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения, зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых 17 человек получили травмы различной степени тяжести, а также 24 факта различных видов столкновений с механическими повреждениями транспортных средств и материальным ущербом для их владельцев.

Сотрудниками региональной Госавтоинспекции на территории Новосибирской области за указанный период выявлено 302 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из которых 69 водителей сели за руль нетрезвыми повторно, 53 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Региональная Госавтоинспекция напоминает, что нетрезвый водитель представляет смертельную опасность для себя и окружающих участников дорожного движения. Если вы стали свидетелем того, что водитель в состоянии опьянения управляет автотранспортом, проявите бдительность, помогите остановить нарушителя и предотвратить трагедию, сообщите сотрудникам Госавтоинспекции по телефону: 112, 232-13-00, 232-85-40, 232-85-50.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Еще ужесточить наказание для пьяных за рулем?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Самые неблагоприятные дни после 15 июня для метеочувствительных людей: Когда будет следующая магнитная буря? 20
22:48 17-06-2020
Самые неблагоприятные дни после 15 июня для метеочувствительных людей: Когда будет следующая магнитная буря?
БердскЛишь один знак Зодиака астрологи считают самым мудрым и именно его невозможно никому обмануть. Ты и есть этот знак? 269
22:46 17-06-2020
Лишь один знак Зодиака астрологи считают самым мудрым и именно его невозможно никому обмануть. Ты и есть этот знак?
БердскВ угрозе убийством обвиняют нарколога Константина Фалалеева: 28 июня 2019 года посетитель напал на врача в кабинете ЦГБ Бердска 4
22:45 17-06-2020
В угрозе убийством обвиняют нарколога Константина Фалалеева: 28 июня 2019 года посетитель напал на врача в кабинете ЦГБ Бердска
БердскКогда откроют IKEA и все ТЦ в Новосибирске и Бердске, ответил губернатор Травников 56
22:45 17-06-2020
Когда откроют IKEA и все ТЦ в Новосибирске и Бердске, ответил губернатор Травников
За какие поправки в Конституцию голосуем 1 июля? Главное простыми словами 39
22:42 17-06-2020
За какие поправки в Конституцию голосуем 1 июля? Главное простыми словами
БердскПоймали 9 пьяных водителей за 15 дней лета в Бердске
22:38 17-06-2020
Поймали 9 пьяных водителей за 15 дней лета в Бердске
Жалуются заразившиеся COVID-19 медики на невыплаты страховок в Новосибирской области
22:26 17-06-2020
Жалуются заразившиеся COVID-19 медики на невыплаты страховок в Новосибирской области
Закрыли на карантин Пекин. Остановить вторую волну CОVID-19 пытаются власти Китая
22:13 17-06-2020
Закрыли на карантин Пекин. Остановить вторую волну CОVID-19 пытаются власти Китая
Цена бензина Аи-95 бьет рекорды. Кризисный 2018 год отдыхает 1
22:04 17-06-2020
Цена бензина Аи-95 бьет рекорды. Кризисный 2018 год отдыхает
БердскЧто значит "услуга оказана" в заявлении на портале Госуслуг по пособиям на детей от 3 до 7 лет? Объясняем 4
21:55 17-06-2020
Что значит