Анализ на коронавирус может пройти любой желающий в Искитиме, Бердске, Академгородке

Сдать анализ на коронавирус может любой человек по своему желанию, клиника «Санитас» предлагает эту услугу. В Искитиме и Академгородке. Сдали тест на короновирус 12456 человек; сдали анализ на антитела на коронавирусу 961 человек igG выявлено 102 человека igM выявлено 43 человек.