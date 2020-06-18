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Волшебное солнечное затмение 21 июня 2020 года запустит новую жизненную программу

17:36 18.06.2020 Фото: Pixabay
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Солнечное затмение, которое пройдет 21 июня 2020 года, будет в День Летнего Солнцестояния в 09:40 по Москве в первом кардинальном градусе Рака.

Волшебное солнечное затмение 21 июня 2020 года запустит новую жизненную программу
Солнечное затмение порождает кризис сознания

Это затмение является самым сильным и центральным в летнем сезоне, оно полностью совпадает с Днем Летнего Солнцестояния и поэтому способно наделить всю планету большой энергетической силой. Если смотреть на это с точки зрения астрологии, то затмение запускает новую жизненную программу.

Это затмение является новым этапом в жизни людей, этапом перестройки. Энергетическая сила, которую мы можем впитывать от этого затмения — невероятна сильна, ее можно использовать ради своего же блага.

По сути, человечество подошло к моменту, когда оно готово обрести свои Корни, надежную основу, опираясь на которую, все мы сможем двигаться дальше к своим победам. Стоит напомнить, что программа Северного лунного узла в Раке связана со следующими факторами:

  • укрепление внутреннего стержня.
  • раскрытие сердечного центра.
  • определение своих истинных желаний и способностей их реализовать.
  • построение здоровых отношений в семье.
  • обретение внутреннего я, своего дома и своих корней.
  • трансформацией деструктивных личностных и родовых программ.

Это волшебное затмение некоторые люди могут недооценивать, однако в этот период все темы становятся очень важными. У человечества появляется финальная возможность разобраться с наиболее сложными, трудно поддающимися нашему контролю, старыми, ограничивающими внутренними установками и сценарными моделями. Солнечное затмение порождает кризис сознания, в этот момент мы можем увидеть привычные стороны своей жизни под новым углом, а также отыскать решение своих проблем, которые и раньше были нам доступны, но мы их не могли увидеть.

Стоит отметить, что в этот период (затмения) необходимо быть аккуратным людям, которые являются метеозависимыми. Такой мощный приток энергии может сыграть злую шутку, поэтому не стоит слишком много работать в период затмений, отдохните, расслабьтесь и лучше не выходите на улицу. В противном случае можно нарваться на боли в голове, головокружение, тошноту и прочие неприятные симптомы. Все затмения — это очень энергетические периоды, которые могут как предоставить огромный запас энергии, так и забрать его. Второе касается метеозависимых людей, поэтому вам следует отдыхать в это время.

Источник: pronedra

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