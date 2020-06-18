Лунный календарь стрижек и ухода за волосами на 15-18 июня 2020 года

15 июня 2020 года в 12:00 — 24 лунный день. именно сегодня новая стрижка одарит Вас огромным количеством энергии. Стригите волосы если хотите сохранить новую прическу надолго.

Если Вы находитесь в поиске новой работы или хотите произвести впечатление на руководителя, стоит окрасить волосы натуральными красителями в темный оттенок.

Объемные локоны в Вашей укладке привлекут позитивную энергию.

Сегодня Вы можете окунуться в грусть и тоску, предаться сомнениям и духовному дисбалансу. Вы будете чувствовать себя одиноким и непонятым человеком, могут появиться необоснованные страхи и чувство отчаяния. Проведите день в одиночестве, постарайтесь найти внутреннюю гармонию и спокойствие.