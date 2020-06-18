Лунный календарь стрижек и ухода за волосами на 15-18 июня 2020 года

Характеристики Луны на 15 июня 2020 года
На дату 15.06.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 24 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Овен ♈. Процент освещенности Луны составляет 31%. Восход Луны в 01:48, а закат в 14:27.
Хронология лунных дней
- 23 лунный день c 01:37 14.06.2020 по 01:48 15.06.2020
- 24 лунный день c 01:48 15.06.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 15 июня 2020
Луна в знаке зодиака Овен (−)
Луна в знаке Овен. общее состояние волос не изменится под влиянием этого знака. Стрижку стоит отложить, она может негативно сказаться на состоянии волос и их внешнем виде, волосы могут начать выпадать, кончики станут секущимися.
Удачно пройдет окрашивание, общеукрепляющие процедуры для волос, тонирование. Пользу принесет массаж головы, приток крови к корням волос ускорит их рост и улучшит общее состояние.
Укладку стоит проводить с помощью косметики содержащей коллаген или воск.
24 лунный день (±)
15 июня 2020 года в 12:00 — 24 лунный день. именно сегодня новая стрижка одарит Вас огромным количеством энергии. Стригите волосы если хотите сохранить новую прическу надолго.
Если Вы находитесь в поиске новой работы или хотите произвести впечатление на руководителя, стоит окрасить волосы натуральными красителями в темный оттенок.
Объемные локоны в Вашей укладке привлекут позитивную энергию.
Сегодня Вы можете окунуться в грусть и тоску, предаться сомнениям и духовному дисбалансу. Вы будете чувствовать себя одиноким и непонятым человеком, могут появиться необоснованные страхи и чувство отчаяния. Проведите день в одиночестве, постарайтесь найти внутреннюю гармонию и спокойствие.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. Стричь волосы можно только, если хотите замедлить рост волос и укрепить корни волос.
Влияние дня недели (+)
День недели — понедельник, поможет избавиться от тоски, депрессии, неприятных воспоминаний. В этот день остригается весь негатив.
Характеристики Луны на 16 июня 2020 года
На дату 16.06.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 25 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Овен ♈. Процент освещенности Луны составляет 22%. Восход Луны в 01:59, а закат в 15:39.
Хронология лунных дней
- 24 лунный день c 01:48 15.06.2020 по 01:59 16.06.2020
- 25 лунный день c 01:59 16.06.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 16 июня 2020
Луна в знаке зодиака Овен (−)
Луна в знаке Овен. общее состояние волос не изменится под влиянием этого знака. Стрижку стоит отложить, она может негативно сказаться на состоянии волос и их внешнем виде, волосы могут начать выпадать, кончики станут секущимися.
Удачно пройдет окрашивание, общеукрепляющие процедуры для волос, тонирование. Пользу принесет массаж головы, приток крови к корням волос ускорит их рост и улучшит общее состояние.
Укладку стоит проводить с помощью косметики содержащей коллаген или воск.
25 лунный день (−)
16 июня 2020 года в 12:00 — 25 лунный день. стрижка сегодня сможет негативно сказаться на вашем психическом состоянии.
Окрасив волосы сегодня вы можете ввязаться в нежелательный конфликт, произвести тем самым негативное впечатление на окружающих и подпортить свое положение в обществе.
Чтобы защитить себя от негатива извне стоит по возможности провести день в головном уборе.
День требует от Вас взвешенных и обдуманных решений, не стоит решать важные вопросы сгоряча. Стоит внимательно отнестись к себе, проявите некоторую любовь и заботу к себе. Помните что только Вы ответственны за свое благополучие. Постарайтесь провести день в релаксации, перестаньте предъявлять к себе завышенные требования. Постарайтесь через свои волосы излучать энергию любви и космос ответит Вам.
Влияние дня недели (+)
День недели — вторник, сможет оградить Вас от неожиданностей, защитить от неприятностей и даже поможет получить помощь.
Характеристики Луны на 17 июня 2020 года
На дату 17.06.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 26 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Телец ♉. Процент освещенности Луны составляет 15%. Восход Луны в 02:11, а закат в 16:52.
Хронология лунных дней
- 25 лунный день c 01:59 16.06.2020 по 02:11 17.06.2020
- 26 лунный день c 02:11 17.06.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 17 июня 2020
Луна в знаке зодиака Телец (+)
Луна в знаке Телец. общее состояние волос под влиянием этого знака значительно улучшится. Не стоит откладывать стрижку намеченную на сегодня, новая прическа помимо новых положительных эмоций придаст волосам сил и энергии, их внешний вид кардинально изменится в лучшую сторону.
Для достижения наилучшего эффекта от оздоровительных процедур для волос не обязательно посещать салон, домашняя маска из натуральных компонентов будет не хуже, а возможно и лучше.
Телец положительно влияет на работу с волосами: закрашивание седины будет успешным, так же укрепление волос, осветление, выщипывание бровей.
26 лунный день (−)
17 июня 2020 года в 12:00 — 26 лунный день. стрижку сегодня стоит отложить, иначе можете оказаться во власти грусти и депрессии.
Если Вам предстоит важная встреча, на которой вы должны произвести впечатление, стоит задуматься об окраске волос в естественный цвет натуральными красителями.
Прическа сегодня должна быть высокой, кстати может быть начес, но он не должен быть слишком вычурным, постарайтесь чтобы все смотрелось как можно естественней.
Сегодняшний день несет нестабильный эмоциональный фон. Вы можете пребывать в состоянии неуверенности, как маятник Вас может мотать из стороны в сторону. Вас может поразить разнообразие и абсурдность своих желаний от обоснованных до самых неприемлемых. Есть вероятность раздора и конфликта с окружающими и родственниками. Не поддавайтесь соблазнам и не пускайтесь во все тяжкие уже завтра все придет в норму.
Влияние дня недели (+)
День недели — среда, поможет наладить отношения с людьми, устранить неразбериху в делах и мыслях. Нередко стрижка в этот день недели становится предвестником неожиданного известия.
Характеристики Луны на 18 июня 2020 года
На дату 18.06.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 27 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Телец ♉. Процент освещенности Луны составляет 8%. Восход Луны в 02:26, а закат в 18:07.
Хронология лунных дней
- 26 лунный день c 02:11 17.06.2020 по 02:26 18.06.2020
- 27 лунный день c 02:26 18.06.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 18 июня 2020
Луна в знаке зодиака Телец (+)
Луна в знаке Телец. общее состояние волос под влиянием этого знака значительно улучшится. Не стоит откладывать стрижку намеченную на сегодня, новая прическа помимо новых положительных эмоций придаст волосам сил и энергии, их внешний вид кардинально изменится в лучшую сторону.
Для достижения наилучшего эффекта от оздоровительных процедур для волос не обязательно посещать салон, домашняя маска из натуральных компонентов будет не хуже, а возможно и лучше.
Телец положительно влияет на работу с волосами: закрашивание седины будет успешным, так же укрепление волос, осветление, выщипывание бровей.
27 лунный день (+)
18 июня 2020 года в 12:00 — 27 лунный день. стричься сегодня значит увеличить свою харизму и обаяние, она позволит Вам стать успешней среди окружающих, повысит популярность.
Кардинальная смена цвета волос позволит запастись энергией здоровья и денежного благосостояния.
Красивая, в каком то смысле особенная прическа, увеличит приток позитивной энергии, она должна быть аккуратной и лаконичной.
День отличается эмоциональной импульсивностью. Вас тянет совершить что-то необычное, бросить привычные рутинные дела и совершить что-то неординарное, выходящее за рамки. Вы готовы совершить подвиг, свернуть горы. Все в этот день происходит молниеносно. Но Вы не должны забывать, что активные действия приводят к большим энергопотерям, возобновить энергобаланс Вам поможет правильное взаимодействие с волосами.
Влияние дня недели (+)
День недели — четверг, поможет укрепить ваш авторитет, повысит самооценку и веру в собственные силы.
Источник: Мир космоса