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Появится ли полигон биологических и медицинских отходов на границе Бердска и Искитимского района? Это опровергает застройщик, но жители не верят

14:52 18.06.2020, Марина Волкова Фото: скриншот с публичной кадастровой карты РФ/Марины Волковой
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Алексей Нагайцев заверяет — ему скрывать нечего: «У меня в команде господина Голубева есть свой человек. Информация начала поступать еще с осени 2019 года», — сообщил он. Директор ООО «Полигон» придерживается иного мнения.

Появится ли полигон биологических и медицинских отходов на границе Бердска и Искитимского района? Это опровергает застройщик, но жители не верят
Что появится на земельном участке под Бердском, узнаем очень скоро
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Появится ли полигон биологических и медицинских отходов на границе Бердска и Искитимского района? Это опровергает застройщик, но жители не верят

Появится ли полигон биологических и медицинских отходов на границе Бердска и Искитимского района? Это опровергает застройщик, но жители не верятТребуют ответ: Открытое письмо о мусорной свалке под кладбищем к министру Денису Архипову отправили депутаты БердскаЕщё 9 новостей

— Мне бы хотелось сказать это открыто. Не анонимно. Скрывать здесь нечего. У меня в команде господина Голубева есть свой человек. Информация начала поступать еще с осени 2019 года. У них в планах есть строительство полигона для утилизации биологических и медицинских отходов. Этот рынок достаточно серьезный — это госконтракт, — заявил житель Искитимского района и общественник Алексей Нагайцев в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 15 июня.

Напомним, ООО «Полигон» строит дорогу к будущей свалке за кладбищем Бердска. Земельный участок с кадастровым номером 54:07:047401:1085, согласно публичной кадастровой карте, расположен в Искитимском районе и находится на землях МО Совхозного сельсовета. В нескольких сотнях метров кладбище Бердска, а также село Маяк Искитимского района. Но обо всем по порядку.

Чья земля?

Информация о возможном строительстве нового полигона под Бердском повергла в шок горожан.

Так, утром, 12 июня, известная активистка Наталья Слесарева сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что бердчане против новой мусорной свалки и в День России она вышла в одиночный пикет.

Что касается земельного участка, на котором, возможно, будет размещен полигон ТКО, то на публичной кадастровой карте России можно увидеть, что категория земель — земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

А вот разрешенное использование — под иные объекты специального назначения. По документу на этой земле площадью 220 000 кв. метров можно организовать специальную деятельность (12.2):

— Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) (в ред. Приказа Минэкономразвития России от 04.02.2019 N 44)

или предоставить коммунальные услуги (3.1.1):

— Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега). (введен Приказом Минэкономразвития России от 04.02.2019 N 44).

Стоит отметить, что директор компании ООО «Полигон» Денис Шалдов заявил, что участок находится в собственности общества с ограниченной ответственностью. Но для строительства свалки нужно пройти массу согласований с правительством Новосибирской области и экспертами.

— Предполагается, что на участке должен появиться полигон ТКО по сортировке и захоронению мусора. В мае прошли публичные слушания по проекту, — рассказал Денис Шалдов «Курьер. Среда. Бердск» 9 июня.

Сегодня, 15 июня, Денис Сергеевич в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» опроверг доводы о том, что на возможном полигоне ТКО под Бердском будут утилизироваться медицинские и биологические отходы.

— Нет. Я опровергаю эту информацию. Это совершенно другая деятельность. Планировать я могу хоть космодром строить. Но пока у меня нет никаких официальных документов. Могу сейчас фантазировать строить все, что угодно на этом участке. Он в собственности. Объект поднадзорный федеральными органами. У всех понимание свалки разное, — заявил директор ООО «Полигон».

Интересный факт — ООО «Полигон» был создан 8 октября 2018 года. А учредителем общества является Олег Антонов — адвокат бизнесмена Виктора Голубева.

Публичные слушания без зрителей

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Алексей Нагайцев, 12 мая 2020 года в 10.00 в зале заседаний администрации Искитимского района состоялись публичные слушания по объекту государственной экологической экспертизы. В доказательство своих слов он приводит информацию с сайта анонсов общественных обсуждений. К сожалению, официальную информацию о проведении публичных слушаний на сайте администрации Искитимского района найти не удалось.

Стоит отметить, что название слушаний — «Полигон ТКО в Искитимском районе Новосибирской области, кадастровый номер земельного участка 54:07:047401:1085». Указывается, что уровень ведомственной принадлежности – региональный.

При этом отмечается, что примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 1-2 кварталы 2020 года.

Кроме того, на этом сайте размещена следующая информация:

Материалы объекта государственной экологической экспертизы, в том числе техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, журнал регистрации предложений и замечаний будут размещены с 09.04.2020 г. по адресам:

г. Искитим, ул. Пушкина, 28А, 3-й этаж, отдел по природным ресурсам, охране окружающей среды, ЖКХ, энергетики и газификации администрации Искитимского района. Время приема: с 14.00 до 17.00, еженедельно, каждые понедельник, вторник, четверг, кроме среды, пятницы, субботы, воскресенья.

633211, НСО, г. Бердск, ул. Комсомольская, 6б, оф. 16. Время приема: с 14.00 до 15.00, еженедельно каждую пятницу. А по этому адресу расположена многопрофильная компания «Кристалл» бизнесмена Виктора Голубева.


Мнение общественника

Появится ли полигон биологических и медицинских отходов на границе Бердска и Искитимского района? Это опровергает застройщик, но жители не верят
Общественник Алексей Нагайцев из Искитимского района уверен, что на этой земле появится полигон под медотходы

— Многие люди возмущены. Это будет второй Шиес. Там люди разочаровались в законах Российской Федерации и перешли в формат диверсии — раскладывали арматуру по дороге, чтобы грузовые автомобили прокалывали шины. Это очень опасный и заразительный прецедент для Новосибирской области и в целом России. Считаю, что это недопустимо, по розе ветров создавать такой полигон. В любом случае вся технология завязана на сжигании медицинских и биологических отходов. Есть информация, что это место скрывают во избежание людских волнений. Раньше эти земли имели сельхозназначение. Теперь у них другой статус. Утилизация медицинских и биологических отходов это же не только ампутированные части тела, это жидкости, стоматологические отходы, использованные препараты, жидкости с болезнями. С учетом опыта строительства господина Голубева, за лето там все построят, — уверен Алексей Нагайцев.

История земли под мусорную свалку

Жители Искитимского района против строительства свалки в 22 гектара, писала КПРФ на своем сайте 8 августа 2019 года:

«В Искитимском районе прошли публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности. Незадолго до мероприятия выяснилось, что рядом с районом планируется строительство свалки размером в 22 гектара. На встрече присутствовал представитель собственника нового участка Олег Антонов:
Виктор Голубев приобрел земельный участок, его надо перевести в промзону специального назначения. Он обратился с заявлением о приведении документов в соответствие, — сказал Антонов».

В этот же день вышла публикация Сиб.фм:

«Жители Искитимского района не готовы к соседству со свалкой. По задумке бердского бизнесмена Виктора Голубева, на территории посёлка Маяк предполагается разместить мусорный полигон на земельном участке площадью 22 гектара. Жители района против».

Мусороперерабатывающий завод или свалка?

Появится ли полигон биологических и медицинских отходов на границе Бердска и Искитимского района? Это опровергает застройщик, но жители не верят
Карта распространения ветров согласно сайту world-weather.ru

В августе 2019 года администрация Бердска и Искитимского района подали совместную заявку в региональное Министерство ЖКХ и энергетики на размещение мусороперерабатывающего завода для обслуживания трех территорий региона — Академгородка, Бердска и Искитимского района.

Вскоре стало известно, что ООО «Экология – Новосибирск» не будет строить мусоросортировочный завод в Искитимском районе. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщала генеральный директор регоператора Лариса Анисимова. Но строительство двух объектов планируется в Новосибирском районе Новосибирской области.

Заместитель главы администрации Искитимского района по вопросам строительства Светлана Зубарева заявила, что пока разрешения на строительство собственнику не выдано:
— На участке, скорее всего, сейчас идут подготовительные работы. От нас пока на этот участок не выдано никаких документов, — сказала Зубарева 9 июня.

«Курьер. Среда. Бердск» направил запросы в правительство Новосибирской области, региональному оператору ООО «Экологии- Новосибирск», в администрацию Искитимского района с вопросами, которые сегодня волнуют не только бердчан, но и Искитимского района — что появится на земле Совхозного Сельсовета? Сегодня утром, 15 июня, пресс-служба правительства Новосибирской области прислала письмо с просьбой об отсрочке ответа на запрос до 15 июля 2020 года.

Что такое утилизация медотходов

Около 2% твердых бытовых отходов составляют медицинские. В нашей стране ежегодно образуется от 0,6 до 1 млн. медицинских отходов в год. Система сбора, транспортировки и утилизации медицинских отходов в России пока далеко не совершенна.

Сейчас в нашей стране существует только один документ регулирующий работу в области медицинских отходов  —  СанПиН 2.1.7.728–99 1999г. «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений». Этим документом и руководствуются все лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ), а также организации по утилизации мусора.

По статистике 80% российских предприятий обращаются в организации занимающиеся утилизацией медицинских отходов, 20% якобы имеют в распоряжении специальные установки и производят утилизацию самостоятельно. Важно понимать, что при сгорании медицинские отходы могут выделять в воздух различные опасные, вредные вещества. Поэтому они обязательно должны подвергаться утилизации с помощью различных современных технологий и специального оборудования.

«Курьер. Среда. Бердск» направил запрос в адрес министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова с просьбой ответить, предполагается ли строительство полигона ТКО под утилизацию медицинских и биологических отходов на границе Бердска и Искитимского района.



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От редакции

Появится свалка под медотходы?

Yaya, 15 июня 2020 17:22
Живу в этом городе 14 лет. За это время застроены все берега. Так что я вот верю и в свалку, и в колонию, и в снос частника. Почетные граждане много полезного сделали для этого города. Но они могут все, и имеют большое влияние. Многое в этом городе делается тихой сапой. Много примеров с незаконными, но, в итоге, узаконенными стройками. Я я, на примере ситуации с берегом на Попова, полностью уверена в бессилии местных властей. Или нежелании/незаинтересованности.
Аноним, 15 июня 2020 21:41
14 лет назад берега УЖЕ были застроены, а не за это время.
Никита, 15 июня 2020 23:17
"Сила властей" и заключается в их официальном бессилии.
Никита, 15 июня 2020 23:20
"депутаты Госдумы предлагают полностью отменить государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) при строительстве наиболее опасных объектов — например, мусоросжигательных заводов. Такую норму “Ъ” обнаружил в пакете поправок, подготовленных ко второму чтению законопроекта на другую тему. Опрошенные “Ъ” эксперты опасаются рисков «возникновения техногенных ЧС и значительного ущерба природным ресурсам и населению». В свою очередь, бизнес заявляет, что проекты опасных объектов все равно будут проходить проверку на соответствие экологическим требованиям Главгосэкспертизой при Минстрое, а отмена ГЭЭ существенно ускорит процесс согласования и сроки сдачи строек" https://www.kommersant.ru/doc/4378566
Ольга, 15 июня 2020 17:54
НВР:Появится потому,что чиновники бедные а бизнесмены богатые,потому что срослись
бизнесмены с правоохранителями и даже живут все в водоохранной зоне все вместе по соседству
а законы приняли их (олигархов) люди в ГД,СФ для них а не для народа и все бердские депутаты
это люди-лоббисты от бизнеса.
Никита, 16 июня 2020 00:09
Именно так и есть. С конца 90-х это все и начиналось. Конкретно про верхнее сообщение.
Аноним, 15 июня 2020 18:04
Я рада что БКС вернулся к своей миссии.
Аноним, 15 июня 2020 21:45
Не обольщайтесь, фильтр включен...
Таня, 15 июня 2020 18:42
Конечно будет свалка! Уже же ведутся работы,а документы якобы не готовы,не хотят панику наводить. Все будет готово в свое время и никогда никого не спросят ,спрашивать народ в нашей стране не практикуется. Впрочем как и строить завод по переработке,лучше закопать!
Аноним, 15 июня 2020 23:50
Вы правы, только что прошёл сюжет о цементном заводе почетного в Искитиме, нарушены все нормы, 12 лет травят людей, а Роспотребнадзор даже не находит нарушений, в отличии от независимой экспертизы, и почему бы это? Объяснять думаю не надо.
Аноним, 16 июня 2020 12:02
"Бердские отходы - почётному в огороды" Предлагаю онлайн-конкурс плакатов для эко-активистов.
Аноним, 15 июня 2020 18:42
Вот давайте трезво рассуждать. Бердская власть напоминает кукольный театр за веревочки их дергают несколько человек города бердска так сказать представители тех или иных кланов. Волевые решения они принять не в силах. Что хорошего сделано при мэре из Сибирской столицы? Да ничего. Больницы деградируют к уровню девяностых, образование спорт все за деньги, хочешь ребёнка в хоккей пожалуйста, в среднем будешь тратить на это за год минимум тристо тысяч. Соревнования экипировка, аренда льда за счёт родителей и тд и тп, авангард где что-то бесплатное держалось сровняли с землей второй год стоит пустырь, единственный спорт лагерь дельфин к чертям собачьим, колонию, свалку да без проблем. Пол администрации в тюрьме и под следствием, да и пофиг. Что ещё ожидать от сборища на площади горького?
Аноним, 15 июня 2020 20:10
Если будем молчать то точно появится в том или ином виде А Бердская власть точно пластилиновая Лепят из не кому что нужно, разумеется не всем это доступно Противно это видеть Грязь Видимо чиновникам хоть ... в глаза, все божья роса Главное чтобы не даром
Аноним, 15 июня 2020 20:18
Если готовят место под большое предприятие( как ранее озвучивалось) , то уже всяко априори знают что там будет
Аноним, 15 июня 2020 21:34
Большое предприятие - для больших мальчиков. А это просто перевели земли из с/х назначения в промышленное. И просто хотят брать деньги за складирование мусора."И потекли деньги"(с) Надо больно тратиться им на переработку. Максимум пункт металла сделают. Детский сад штаны на лямках. Плохо, что всё это на отеческих гробах на городском погосте.
Аноним, 15 июня 2020 21:58
"Здесь, под тенью вековых берез,
Не найти весёлого рассказа.
Городской наш сумрачный погост
Заселён народом до отказа.
Звали счастье под своё окно,
Только счастье не спешило в гости.
И надёжным было лишь одно -
В три аршина место на погосте."
И это последнее отнимут горе-бизнесмены.Будет свалка на отеческих гробах.
Аноним, 16 июня 2020 00:06
Вы ещё с этой свалки воду пить будете.
Никита, 16 июня 2020 00:17
Мне интересно где господина похоронят? Его его захоронят там, где он пожелает? Или, зная, как сейчас все делается и к чему всё идёт он пожелает, чтобы его кремировали?
Аноним, 16 июня 2020 12:23
"А Вы с какой целью интересуетесь?"
Аноним, 15 июня 2020 21:50
С одной стороны: никому не хочется свалку под боком.
А с другой: где то ведь свалка должна быть.
По факту, место на отшибе.
Если будут соблюдены все нормы и СНИПы - пущай, такое мое мнение.
Аноним, 15 июня 2020 22:19
Тролли "never sleep"?
Аноним, 15 июня 2020 23:50
отличный пример: когда "ярым оппозиционерам" крыть нечем, сразу переходят к оскорблениям или ботами продажными обзывают.
Аноним, 16 июня 2020 00:25
Это ты хозяину расскажи
Аноним, 15 июня 2020 22:25
Свалка от Единой России,а где же мусороперерабатывающие?
Аноним, 15 июня 2020 23:45
Мусороперерабатывающие плавно трансформируются в чьи-то роскошные дачи, коттеджи. Это Россия, детка!
Анна, 15 июня 2020 23:45
Поражаюсь бардаку во власти и вранью в бизнесе: одни говорят, что свалки не будет, другие - что будет полигон ТКО,третьи - свалка биологического мусора. А на самом деле все давно решено и жителей снова держат за дураков. Спасибо курьеру, что взялись эту круговую поруку распутывать.
Аноним, 16 июня 2020 11:54
Рассмешил, распутывать. Ага. Они только информируют, а распутывают или бездействуют - совсем другие.
Аноним, 15 июня 2020 23:48
Чего удивляться, Голубев в свое время целую девятиэтажку построил без документов. задокументировали ведь! И никто не пикнул.
Аноним, 16 июня 2020 08:47
Он же меценат
Аноним, 16 июня 2020 00:08
Икогда у Голубева стройке не проходила экспертизу?
Нас опять за дурака держат?
Аноним, 16 июня 2020 00:09
А Главный Строитель то не дурак.
Ветер со свалки в сторону его дома никогда не дует.
Сибиряк, 16 июня 2020 09:51
Депутатская пехота хвосты прижала, а вель тема значима для горожан и ее нужно обсудить на сессии 18 июня.
Аноним, 16 июня 2020 00:17
Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка..... радиоактивных отходов.
Это очень дорого и очень прибыльно.
Скорее всего ради этого и затевается вся стройка.

Это дно. 80 уровень.
Кто знает, как быстро эмигрировать в Канаду?
1606, 16 июня 2020 08:05
Сначала язык выучи и сдай экзамены,иначе не возьмут
Аноним, 16 июня 2020 23:23
И счёт приличный в банке имей!
Аноним, 16 июня 2020 06:58
Все это конечно печально, но не понятна только что мы так на бердскую администрацию накинулись? По факту они действительно никак не могут повлиять на ситуацию, происходящую не на нашей территории, это так же как к примеру Локтя в ней обвинять... уж если митинговать и флагами махать то это к правительству нсо и к администрации Искитимского района. Если кто то скажет, что они обязаны были сказать слово в защиту города, то лично я уверен, что сказали, только кому до этого дело то есть? Если често то по мне так лучше бы Голубев частное кладбище там сделал, наше то уже переполнено...
Аноним, 16 июня 2020 09:45
Если так активно переводят стрелки на Искитимский район, значит там "всё схвачено" и туда обращаться бесполезно. Извещать надо Правительство НСО, Зак. собрание НСО, Роспотребнадзор и т.д. Федералов у нас хватает.Второй Шиес им не нужен. Проверять можно и действующий бизнес.
Аноним, 16 июня 2020 14:42
Вот не надо ля-ля что не могут.
У них уже и договор есть об использовании свалки в совместное пользование и совместные затраты на эксплуатацию.
1606, 16 июня 2020 08:03
НВР,Без сомнения.В 90-е бандиты убивали людей единицами,а сейчас олигархи уже не стесняются истреблять население целыми городами,умело используя законы ГД и заключения контор,подтверждающих законность их действий.Бердск попал в клещи с одной стороны - помойка Илющенко,а с другой строится региональная помойка ТБО.Нужна карта,на которой было бы видно насколько близко к городу будет расположена новая свалка. Искитимские фрагменты местности полной картины беды не дают.Ну,кладбище,да кладбище,окраина города,а то что Бердск ограничен территориально, кладбище находится почти в черте города и новая свалка рядом по этим фрагментам не видно.
Аноним, 16 июня 2020 10:17
Есть ли у бердчан честь и гордость за свой город или будем наблюдать как очередной "варяг" мэр разрушает исторические устои города?
шурик, 16 июня 2020 10:42
Какой мэр? У бердска нет района это муниципальное образование. Вся земля вокруг бердска это искитимский район.
Аноним, 16 июня 2020 10:37
"В августе 2019 года администрация Бердска и Искитимского района подали совместную заявку в региональное Министерство ЖКХ и энергетики на размещение мусороперерабатывающего завода для обслуживания трех территорий региона — Академгородка, Бердска и Искитимского района."

Вместо того, чтобы сделать Бердск максимально комфортным для туризма и получать с этого доходы, они делают запрос на размещение мусорки у горожан "под окнами".
Сам Бог велел быть Бердску зоной отдыха, но нет, мы легких путей не ищем!
Власть продает все берега частникам и к ним закрывают доступ, и даже полюбоваться на воду невозможно - заборы.
"Набережная" и та за забором. Едешь мимо клетки.
С легкой подачи властей окраины Бердска превращены в индустриальный пейзаж, который отпугивает гостей города. Развиваются вредные производства. (Мы же помним нефтехранилище и китайцев?).
Происходит вырубка деревьев в городе и в лесу.
Дороги в запущенном состоянии. Где гарантийные ремонты? Ямочные ремонты - это отдельное издевательство - через одну на ямы наваливают кочку из асфальта - готово, катайтесь, граждане! Чистка снега зимой тоже головная боль бердчан как и создание снегоотвалов у входа в частные дома.
Также в теме поселения зеков точка еще не поставлена....
Аноним, 16 июня 2020 11:06
НВР:
Деньги не пахнут для тех, кто их готов добывать любой ценой. Но они очень пахнут, если цена чужих денег жизнь и здоровье близких. Делать такой полигон в густо населенном районе нужно считать преступлением. Все жители - заложники. А катастрофа - это вопрос времени потому, что все хорошо знают цену таким проектам.
Всех, кто поставит подписи под разрешительными документами, нужно навсегда поселить в зоне, прилегающей к этому полигону. Но они сбегут. Жить придется нам. Или уезжать и искать другое безопасное место. У кого есть на это возможности.
3лой, 16 июня 2020 12:42
Вот, в очередной раз, проявляется личина нашего почётного .......... города!
Готов за копейку хоть кого продать!!
Он разузнал раньше всех (ещё 2 года назад) о таком лакомом куске, и целенаправленно пошёл против жителей своего города!!!
Да плевать ему (сказал бы резче, да не пройдёт...) на нас всех, лишь бы "пачки купюр приятно оттопыривали карман"!
Спасибо тебе, ПОЧЁТНЫЙ ......... города Бердска...
Е. В. Белова, 16 июня 2020 20:42
Сделали запрос в Искитим по земельному участку и в министерство ЖКХ, где согласно схемы должны быть полигоны или заводы. За что или на что мы платим тариф?
Бармалей, 17 июня 2020 23:36
Нормально всё, не пугайтесь. Если боитесь онкологии, или переживаете за здоровье своих детей и близких, то вам лучше переехать в более благополучные места нашей страны, или вообще к морю,там воздух чище. Не нужно паниковать.

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БердскСмертельное ДТП: Не уступил дорогу Suzuki SX4 грузовой ГАЗели и погиб от бокового удара водитель на трассе Р-256 в Бердске. Смотрите видео
16:01 18-06-2020
Смертельное ДТП: Не уступил дорогу Suzuki SX4 грузовой ГАЗели и погиб от бокового удара водитель на трассе Р-256 в Бердске. Смотрите видео
С зарплаты в 7 млн рублей 15% брать НДФЛ у богатых будут в России
15:52 18-06-2020
С зарплаты в 7 млн рублей 15% брать НДФЛ у богатых будут в России