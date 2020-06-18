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Жуткое месиво металла и тел: на видео самосвал Shacman протаранил пять автомобилей в Челябинской области. Два человека погибли

09:15 18.06.2020 Фото: Минздрав Челябинской области 74 RU
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У грузовика отказали тормоза. На кадрах видно, как он за считанные секунды подминает под себя полностью Ладу Гранту, затем Renault Sandero, Audi Q7, ВАЗ-2114 и врезается в грузовой автомобиль Cino.

Жуткое месиво металла и тел: на видео самосвал Shacman протаранил пять автомобилей в Челябинской области. Два человека погибли

Трагедия произошла на трассе М-5, где гружёный щебнем самосвал Shacman с отказавшими тормозами «собрал» пять автомобилей. На кадрах видно, как он за считанные секунды подминает под себя полностью Ладу Гранту, затем Renault Sandero, Audi Q7, ВАЗ-2114 и врезается в грузовой автомобиль Cino.

По предварительным данным, ехавшие впереди автомобили существенно сбавили скорость из-за ремонта на мосту через реку Сильгу, а сидевший за рулём большегруза 36-летний мужчина, поняв, что тормоза отказали, принялся кричать об этом в рацию, но избежать столкновения не смог.

В Минздраве Челябинской области 74 RU сообщили, что погибли двое, пострадали шесть человек. Прокурор региона Виталий Лопин поручил провести проверку обстоятельств ДТП и работу предприятия, которому принадлежит грузовик с отказавшими тормозами. Движение транспорта на месте аварии было перекрыто 4,5 часа. В настоящее время легковые автомобили эвакуированы.

Жуткое месиво металла и тел: на видео самосвал Shacman протаранил пять автомобилей в Челябинской области. Два человека погибли
Жуткое месиво металла и тел: на видео самосвал Shacman протаранил пять автомобилей в Челябинской области. Два человека погибли
Жуткое месиво металла и тел: на видео самосвал Shacman протаранил пять автомобилей в Челябинской области. Два человека погибли
Жуткое месиво металла и тел: на видео самосвал Shacman протаранил пять автомобилей в Челябинской области. Два человека погибли
Жуткое месиво металла и тел: на видео самосвал Shacman протаранил пять автомобилей в Челябинской области. Два человека погибли
Жуткое месиво металла и тел: на видео самосвал Shacman протаранил пять автомобилей в Челябинской области. Два человека погибли

Источник: vk.com/act54

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От редакции

Шок?

Аноним, 18 июня 2020 09:39
снова китайская техника
аноним, 18 июня 2020 09:59
Таких за руль вообще сажать нельзя!Отказали тормоза,есть обочина,есть место для съезда,куда та прешь?!!!!

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