Жуткое месиво металла и тел: на видео самосвал Shacman протаранил пять автомобилей в Челябинской области. Два человека погибли

У грузовика отказали тормоза. На кадрах видно, как он за считанные секунды подминает под себя полностью Ладу Гранту, затем Renault Sandero, Audi Q7, ВАЗ-2114 и врезается в грузовой автомобиль Cino.

Трагедия произошла на трассе М-5, где гружёный щебнем самосвал Shacman с отказавшими тормозами «собрал» пять автомобилей. На кадрах видно, как он за считанные секунды подминает под себя полностью Ладу Гранту, затем Renault Sandero, Audi Q7, ВАЗ-2114 и врезается в грузовой автомобиль Cino.

По предварительным данным, ехавшие впереди автомобили существенно сбавили скорость из-за ремонта на мосту через реку Сильгу, а сидевший за рулём большегруза 36-летний мужчина, поняв, что тормоза отказали, принялся кричать об этом в рацию, но избежать столкновения не смог.

В Минздраве Челябинской области 74 RU сообщили, что погибли двое, пострадали шесть человек. Прокурор региона Виталий Лопин поручил провести проверку обстоятельств ДТП и работу предприятия, которому принадлежит грузовик с отказавшими тормозами. Движение транспорта на месте аварии было перекрыто 4,5 часа. В настоящее время легковые автомобили эвакуированы.

Источник: vk.com/act54