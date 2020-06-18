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Конец света по каледарю Майя назначили на 21 июня 2020 года

09:41 18.06.2020 Фото: Pixabay
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Согласно новому толкованию календаря майя, конец света наступит уже на этой неделе. С таким сенсационным «открытием» ранее выступил Паоло Тагалогин, представляющийся в Интернете как «учёный и теоретик заговоров».

Конец света по каледарю Майя назначили на 21 июня 2020 года
Активизировались авторы и сторонники различных апокалиптических сценариев ближайшего будущего

Глобальная пандемия коронавируса Covid-19, вооружённые конфликты и социальные беспорядки, рост геополитической напряжённости в мире и гражданские бунты даже в наиболее экономически развитых странах, авиационные катастрофы в Иране и Пакистане, стихийные бедствия в Австралии и на Филиппинах — таков пока неполный, но уже крайне неутешительный список проблем и вызовов в этом году.

По всей видимости, находясь под впечатлением навалившихся на человечество на столь незначительном отрезке времени (шесть месяцев текущего года) беспрецедентных бедствий, активизировались авторы и сторонники различных апокалиптических сценариев ближайшего будущего. Если верить одному из них, который выдвинул Паоло Тагалогин, конец мира должен наступить 21 июня 2020 года, то есть уже в это воскресенье.

Календарь майя — это альтернативная григорианскому система подсчёта времени, которая используется большинством людей в мире, а также другим системам летоисчисления, таким как исламский и юлианский календари. Он был разработан цивилизацией майя, термин, который относится к народам, населявшим центральноамериканские районы современной Гватемалы и Белиза, юго-восточную часть Мексики, а также западный Гондурас и Сальвадор до прибытия европейских колонизаторов.

Наиболее известной датой конца света по календарю майя было и остаётся 21 декабря 2012 года — день, который человечество миновало уже почти восемь лет назад.

Расчёт конспиролога основан на сравнении календаря майя с юлианским календарём, который использовался в римском мире, большей части Европы и европейских колониях, пока в конечном итоге его не заменил нынешний григорианский календарь.

«Следуя юлианскому календарю, мы технически находимся в 2012 году. Количество потерянных дней в году из-за перехода на григорианский календарь составляет 11 дней. За 268 лет по григорианскому календарю (1752−2020) раз 11 дней = 2948 дней. 2948 дней / 365 дней (в год) = 8 лет», — пишет Тагалогин.
Эта восьмилетняя разница, согласно его подсчёту, переносит конец света с 2012 на 2020 год и с 21 декабря на 21 июня.

Источник: eadaily

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От редакции

Конец света будет?

Евгений, 18 июня 2020 09:58
НВР:
Будет. Вот только у календаря майя есть продолжение. Нашли. У меня на холодильнике в виде магнитика висит.

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