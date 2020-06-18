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Найди свой участок для голосования по поправкам в Конституции: Три легких способа

09:00 18.06.2020 Фото: pixabay.com
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Режим работы участковых избирательных комиссий в Новосибирской области следующий: в рабочие дни – с 12.00 до 20.00; в выходные и праздничные дни, а также 30 июня – с 10.00 до 14.00.

Найди свой участок для голосования по поправкам в Конституции: Три легких способа
Всего в нашем регионе для проведения голосования будет работать более двух тысяч избирательных участков
Участковые избирательные комиссии Новосибирской области приступили к работе в рамках подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Жители региона могут самостоятельно найти свой участок для голосования.

Как рассказали в Избирательной комиссии Новосибирской области, всего в нашем регионе для проведения голосования будет работать более двух тысяч избирательных участков. Найти свой участок можно на сайте www.cikrf.ru, в личном кабинете на портале «Госуслуги» или позвонить на горячую линию ЦИК России по номеру 8-800-200-00-20.

Режим работы участковых избирательных комиссий (УИК) в Новосибирской области следующий: в рабочие дни – с 12.00 до 20.00; в выходные и праздничные дни, а также 30 июня – с 10.00 до 14.00.

В настоящее время УИК принимают заявления от граждан о голосовании по месту нахождения (механизм «Мобильный избиратель») и вне помещения для голосования («на дому»). Кроме этих способов, принять участие в общероссийском голосовании можно непосредственно в день его проведения (1 июля) на избирательном участке по месту прописки и до дня голосования (с 25 июня до 1 июля включительно).

Ознакомиться с полным текстом поправок в Конституцию России можно на сайте конституция2020.рф.

Напомним, что Избирательная комиссия Новосибирской области принимает заявки на аккредитацию представителей СМИ для участия в информационном освещении проведения общероссийского голосования. Заявки принимаются до 18.00 27 июня 2020 года.

Подробная информация о подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, а также об аккредитации СМИ размещена на сайте Избирательной комиссии Новосибирской области. 

Источник: nso.ru

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