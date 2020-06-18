Не трогай ножи и не ходи в полночь на улицу: Что нельзя делать 18 июня 2020 года в день Дорофея

В народном календаре 18 июня называют Дорофеев день, от имени священномученика Дорофея.

Нечистая сила принимает человеческий облик, чтобы выведать людские тайны

Наши предки считали, что находиться после полуночи на улице, иначе сильно заболеешь и после проживешь так же мало, как воробей.

Не нужно рассказывать сегодняшние тревожные сновидения, иначе, согласно приметам, они могут стать реальностью.

Не стоит 18 июня брать в руки колюще-режущие предметы, по примете, они принесут несчастья в дом.

Запрещено спорить, особенно по мелочам, иначе святой может наказать. Поэтому решение спорных вопросов лучше перенести на другой день.

Нельзя в Дорофеев день рассказывать кому-то чужие тайны, даже самым близким людям, иначе на языке может вскочить большой типун, который будет очень сложно вылечить.

А еще нельзя вступать в разговоры с незнакомцами. Считается, что сегодня нечистая сила принимает человеческий облик, чтобы выведать людские тайны, а после, вооружившись необходимой информацией, начать вредить.

Источник: izvmor