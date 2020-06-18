Не трогай ножи и не ходи в полночь на улицу: Что нельзя делать 18 июня 2020 года в день Дорофея

Наши предки считали, что находиться после полуночи на улице, иначе сильно заболеешь и после проживешь так же мало, как воробей.
Не нужно рассказывать сегодняшние тревожные сновидения, иначе, согласно приметам, они могут стать реальностью.
Не стоит 18 июня брать в руки колюще-режущие предметы, по примете, они принесут несчастья в дом.
Запрещено спорить, особенно по мелочам, иначе святой может наказать. Поэтому решение спорных вопросов лучше перенести на другой день.
Нельзя в Дорофеев день рассказывать кому-то чужие тайны, даже самым близким людям, иначе на языке может вскочить большой типун, который будет очень сложно вылечить.
А еще нельзя вступать в разговоры с незнакомцами. Считается, что сегодня нечистая сила принимает человеческий облик, чтобы выведать людские тайны, а после, вооружившись необходимой информацией, начать вредить.
Источник: izvmor