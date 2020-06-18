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Не трогай ножи и не ходи в полночь на улицу: Что нельзя делать 18 июня 2020 года в день Дорофея

08:36 18.06.2020 Фото: Википедия
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В народном календаре 18 июня называют Дорофеев день, от имени священномученика Дорофея.

Не трогай ножи и не ходи в полночь на улицу: Что нельзя делать 18 июня 2020 года в день Дорофея
Нечистая сила принимает человеческий облик, чтобы выведать людские тайны

Наши предки считали, что находиться после полуночи на улице, иначе сильно заболеешь и после проживешь так же мало, как воробей.

Не нужно рассказывать сегодняшние тревожные сновидения, иначе, согласно приметам, они могут стать реальностью.

Не стоит 18 июня брать в руки колюще-режущие предметы, по примете, они принесут несчастья в дом.

Запрещено спорить, особенно по мелочам, иначе святой может наказать. Поэтому решение спорных вопросов лучше перенести на другой день.

Нельзя в Дорофеев день рассказывать кому-то чужие тайны, даже самым близким людям, иначе на языке может вскочить большой типун, который будет очень сложно вылечить.

А еще нельзя вступать в разговоры с незнакомцами. Считается, что сегодня нечистая сила принимает человеческий облик, чтобы выведать людские тайны, а после, вооружившись необходимой информацией, начать вредить.

Источник: izvmor

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