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Покойник во сне в ночь на 18 июня 2020 года поможет вам советом

08:42 18.06.2020 Фото: Piqsels
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Сны с 17 на 18 июня считаются вещими. Исполнятся они очень скоро.

Покойник во сне в ночь на 18 июня 2020 года поможет вам советом
Сновидение, увиденное днем 18 июня, сбудется через год, день в день

Во сне ваши покойные предки помогут советом, дадут подсказки, где у вас есть препятствия к развитию, и как их преодолеть.

Сновидения также несут интуитивные знания, понимание окружающих людей, событий. Они могут открыть нам истинную суть вещей. Если, например, вы подозреваете кого-то в коварстве и измене, а вам снится, что он выносит вас на руках из огня — ваши подозрения беспочвенны, этот человек настоящий друг, ему можно доверять. Но с интерпретацией снов в этот день будьте повнимательней, можно легко ошибиться.

Могут снятся и дурные сны, пугающие и даже кошмарные. Самое главное, не начинайте сразу сопоставлять дурной сон с реальной жизнью. Не всегда сновидение является отображением действительности, хотя иногда может быть ее продолжением.

Чтобы дурной сон вас не беспокоил, и уж тем более не сбылся, сразу, как проснетесь, расскажите кому-либо о нем. А с приятными и хорошими сновидениями наоборот. Никому о них не рассказывайте, если хотите, чтобы сны осуществились.

Кстати, сновидение, увиденное днем 18 июня, сбудется через год, день в день.

Источник: izvmor

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