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Число жертв коронавируса превысило потери в Первой мировой войне в США

09:30 18.06.2020 Фото: pixabay.com
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В Соединенных Штатах скончались от коронавирусной инфекции 116 526 пациентов, а потери США в Первой мировой войне, по официальным данным, составили 116 516 человек.

Число жертв коронавируса превысило потери в Первой мировой войне в США
В США число жертв коронавируса превысило потери в Первой мировой войне

Число умерших от коронавирусной инфекции в США превысило американские потери в Первой мировой войне. Об этом свидетельствуют опубликованные 16 июня данные университета Джонса Хопкинса (США).

Согласно подсчетам университета, в Соединенных Штатах скончались от коронавирусной инфекции 116 526 пациентов, а потери США в Первой мировой войне, по официальным данным, составили 116 516 человек.

Общее число инфицированных новым вирусом в Соединенных Штатах на 16 июня составило 2 114 тыс. человек. Полностью излечились от коронавирусной пневмонии около 576 тыс. человек.

Источник: rossaprimavera.ru

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