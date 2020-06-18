Ритуалы в Дорофеев день 18 июня 2020 года: Привораживаем парня и обнимаемся с деревьями

Ритуал 18 июня, чтобы парня приворожить
Рвали травы, растущие рядом с рябиной, и несли их домой. Заливали кипятком. Давали настояться полчаса. Затем ждали, когда вода остынет до приятной температуры, и обмывались ею, приговаривая:
«Как рябина краснеет и зреет, так и наша любовь созреет. Травой рябиновой умоюсь, под нрав любимого подстроюсь. Будем жить душа в душу, буду верна мужу. Он (имя) тоже без меня никуда, будем вместе навсегда».
Затем утереться белой простыней и спать на ней семь ночей. После постирать. Спать на ней должна только девушка, обратившаяся к помощи ритуала.
Заговор в Дорофеев день на урожай огурцов
Нужно пройтись по полю с огурцами и посмотреть на наличие пустоцветов. Их левой ногой тащили к огуречным грядкам, приговаривая при этом:
«Сей лапоть густо плелся, да ничего не принес, а мои огурчики будут плестись и урожай большой нести».
Уйти, трижды сплюнув через левое плечо.
Обряд 18 июня от болезни
При любой болезни человек шел к расколотой рябине или же к рябиновому кусту, проходил сквозь и приговаривал такие слова:
«Прошелся сквозь дерева рябины, набрался недюжей силы. Все болезни она забрала, земле передала. Листьями своими меня обняла, выздоровление дала».
Затем нужно было взять рябиновую ветку с собой. Поставить ее рядом с кроватью. Скоро человек шел на поправку.
Ритуал в Дорофеев день, чтобы богатым стать
Найти место с обильной проросшей травой, например луг или приусадебный участок, парк. Выбрать время, когда до рассвета осталось совсем немного, и лечь на траву, чтобы роса омыла лицо, руки и ноги. При этом сказать:
«Как никто траву подсчитать не сможет, так и мое богатство будет несчитанное. Роса, ко мне прилипай, денег побольше дай. Аминь».
Уйти, не утираясь. Очень важно, чтобы никто не видел, как проходил денежный ритуал. Если же по пути кто-то встретится, – ни в коем случае с ним не разговаривать.
Заговор 18 июня от зубной боли
Сегодня можно было унять зубную боль, если встать на колени у любого старого дерева с женским названием – рябина, осина, береза – обнять его и сказать такой заговор:
«Ты – деревцо росло и старело, никакими болезнями не болело. И меня научи, как не болеть, зубной боли не терпеть. Ствол твой обнимаю, помощь от тебя ожидаю. Аминь. Аминь. Аминь».
Перекреститься трижды, затем поцеловать ствол и уйти, не оглядываясь.
Источник: pronedra