Ритуалы в Дорофеев день 18 июня 2020 года: Привораживаем парня и обнимаемся с деревьями

В Дорофеев день знахари читали различные заговоры, помогающие обрести любовь, здоровье и богатство. Хозяйки же использовали заговорные слова для лучшего урожая огурцов.

Чтобы сделать отворот, брали лягушку и, представив, что это соперница, ее тоже клали в муравейник и ждали, когда она будет съедена

Ритуал 18 июня, чтобы парня приворожить

Рвали травы, растущие рядом с рябиной, и несли их домой. Заливали кипятком. Давали настояться полчаса. Затем ждали, когда вода остынет до приятной температуры, и обмывались ею, приговаривая:

«Как рябина краснеет и зреет, так и наша любовь созреет. Травой рябиновой умоюсь, под нрав любимого подстроюсь. Будем жить душа в душу, буду верна мужу. Он (имя) тоже без меня никуда, будем вместе навсегда».

Затем утереться белой простыней и спать на ней семь ночей. После постирать. Спать на ней должна только девушка, обратившаяся к помощи ритуала.

Заговор в Дорофеев день на урожай огурцов

Нужно пройтись по полю с огурцами и посмотреть на наличие пустоцветов. Их левой ногой тащили к огуречным грядкам, приговаривая при этом:

«Сей лапоть густо плелся, да ничего не принес, а мои огурчики будут плестись и урожай большой нести».

Уйти, трижды сплюнув через левое плечо.

Обряд 18 июня от болезни

При любой болезни человек шел к расколотой рябине или же к рябиновому кусту, проходил сквозь и приговаривал такие слова:

«Прошелся сквозь дерева рябины, набрался недюжей силы. Все болезни она забрала, земле передала. Листьями своими меня обняла, выздоровление дала».

Затем нужно было взять рябиновую ветку с собой. Поставить ее рядом с кроватью. Скоро человек шел на поправку.

Ритуал в Дорофеев день, чтобы богатым стать

Найти место с обильной проросшей травой, например луг или приусадебный участок, парк. Выбрать время, когда до рассвета осталось совсем немного, и лечь на траву, чтобы роса омыла лицо, руки и ноги. При этом сказать:

«Как никто траву подсчитать не сможет, так и мое богатство будет несчитанное. Роса, ко мне прилипай, денег побольше дай. Аминь».

Уйти, не утираясь. Очень важно, чтобы никто не видел, как проходил денежный ритуал. Если же по пути кто-то встретится, – ни в коем случае с ним не разговаривать.

Заговор 18 июня от зубной боли

Сегодня можно было унять зубную боль, если встать на колени у любого старого дерева с женским названием – рябина, осина, береза – обнять его и сказать такой заговор:

«Ты – деревцо росло и старело, никакими болезнями не болело. И меня научи, как не болеть, зубной боли не терпеть. Ствол твой обнимаю, помощь от тебя ожидаю. Аминь. Аминь. Аминь».

Перекреститься трижды, затем поцеловать ствол и уйти, не оглядываясь.

Источник: pronedra