Каминг-аут: Губка Боб примкнул к ЛГБТ-сообществу

Кажется, мир никогда уже не станет прежним. Накануне благодаря публикации Nickelodeon весь мир узнал, что Губка Боб, оказывается, представляет ЛГБТ-сообщество.

Губка Боб Квадратные штаны задумывался как асексуал

В официальном профиле телеканала в Twitter появилось поздравление с Прайдом, адресованное всем представителям сексуальных меньшинств, а иллюстрацию теплым словам составили изображения Губки Боба, Корры из «Аватара: Легенда о Корре» и персонажа «Опасного Генри» Швоза Шварца.

Да, напрямую сексуальная ориентация любимого миллионами мультяшного персонажа обозначена не была, но тут стоит обратить внимание на компанию, в которой он оказался. Корра по сценарию бисексуалка, а сыгравший Швоза Майкл Коэн — трансгендер. Именно поэтому многие зрители предположили, что таким образом представители телеканала решили устроить самому известному жителю Бикини Боттом своеобразный «каминг-аут».

Правда, этот вывод идет вразрез с мнением создателя Губки Боба — аниматора Стивена Хилленберга. Он заявлял, что позитивный персонаж — асексуал, а не гей, и, скажем прямо, в рамках концепции детского мультфильма это выглядит куда логичнее.

Мультфильм «Губка Боб Квадратные Штаны» стал хитом сразу после выхода на экраны в конце 90-х, и долгие годы шоу не теряло популярности. А совсем недавно приключения Губки Боба и его друзей получили престижную премию Kids’ Choice Awards в номинации «Любимый мультфильм».

Источник: popcornnews