Затишье: нет новых зараженных COVID-19, всего инфицированы 97 человек в Бердске на 18 июня

Под медицинским наблюдением находятся 110 жителей города, из них 22 ребенка.

Сводка коронавируса на 18 июня в Бердске

По данным оперативного штаба города на 18 июня в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 110 жителей города, из них 22 ребенка.

На сегодняшний день в Бердске нет новых пациентов с положительным COVID-19.

Всего в городе Бердске официально зарегистрировано 97 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

По постановлению Роспотребнадзора 106 человек. Обратились сами 4 жителя.

За сутки принято 4 человека, снято 11.Снятых с наблюдения и выздоровевших граждан — 48.