Затишье: нет новых зараженных COVID-19, всего инфицированы 97 человек в Бердске на 18 июня

Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
По данным оперативного штаба города на 18 июня в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 110 жителей города, из них 22 ребенка.
На сегодняшний день в Бердске нет новых пациентов с положительным COVID-19.
Всего в городе Бердске официально зарегистрировано 97 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
По постановлению Роспотребнадзора 106 человек. Обратились сами 4 жителя.
За сутки принято 4 человека, снято 11.Снятых с наблюдения и выздоровевших граждан — 48.