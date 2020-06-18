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Затишье: нет новых зараженных COVID-19, всего инфицированы 97 человек в Бердске на 18 июня

09:48 18.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Под медицинским наблюдением находятся 110 жителей города, из них 22 ребенка.

Затишье: нет новых зараженных COVID 19, всего инфицированы 97 человек в Бердске на 18 июня
Сводка коронавируса на 18 июня в Бердске
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Затишье: нет новых зараженных COVID 19, всего инфицированы 97 человек в Бердске на 18 июня

Затишье: нет новых зараженных COVID-19, всего инфицированы 97 человек в Бердске на 18 июняФото дня: 5 «скорых» одновременно столпились в обед 17 июня у приемного покоя и поликлиники Микрорайона БердскаЕщё 1585 новостей

По данным оперативного штаба города на 18 июня в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 110 жителей города, из них 22 ребенка.

На сегодняшний день в Бердске нет новых пациентов с положительным COVID-19.
Всего в городе Бердске официально зарегистрировано 97 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

По постановлению Роспотребнадзора 106 человек. Обратились сами 4 жителя.
За сутки принято 4 человека, снято 11.Снятых с наблюдения и выздоровевших граждан — 48.

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