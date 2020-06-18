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Иски против указа Путина о голосовании 1 июля по поправкам в Конституцию подали в Верховный суд

08:56 18.06.2020 Фото: wikipedia.org
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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней — с 25 июня по 1 июля. Первые шесть дней в Москве и Нижегородской области будет идти электронное голосование.

Иски против указа Путина о голосовании 1 июля по поправкам в Конституцию подали в Верховный суд
2 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР

Верховный суд России зарегистрировал административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.

Иск, административным ответчиком по которому является президент РФ Владимир Путин, подан Рудяком Геннадием Ивановичем.

После изучения судья примет решение о принятии или не принятии иска к производству.

10 июня Верховный суд РФ отказал в принятии аналогичного искового заявления, поданного Виктором Мещериновым.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней — с 25 июня по 1 июля. Первые шесть дней в Москве и Нижегородской области будет идти электронное голосование.

Источник — Интерфакс.

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От редакции

Вы за или против поправок?

Аноним, 18 июня 2020 09:38
Мы за бойкот поправок!
Аноним, 18 июня 2020 09:40
Я против поправок и я за иск
Аноним, 18 июня 2020 10:02
против. жаль ч то и этот не примут.На лицо беспредел,трудно быть патриотом в этой стране.
Аноним, 18 июня 2020 10:20
А мы за поправки!!! Довольно жить по ельцинской конституции.

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