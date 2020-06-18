Иски против указа Путина о голосовании 1 июля по поправкам в Конституцию подали в Верховный суд

Верховный суд России зарегистрировал административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Иск, административным ответчиком по которому является президент РФ Владимир Путин, подан Рудяком Геннадием Ивановичем.
После изучения судья примет решение о принятии или не принятии иска к производству.
10 июня Верховный суд РФ отказал в принятии аналогичного искового заявления, поданного Виктором Мещериновым.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней — с 25 июня по 1 июля. Первые шесть дней в Москве и Нижегородской области будет идти электронное голосование.
Источник — Интерфакс.