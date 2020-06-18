Еще один ковидный госпиталь открывают на базе больницы №3 Новосибирска

Для приема пациентов с коронавирусом и подозрением на него подготовили 180 коек, раньше служивших пациентам хирургического, терапевтического и гинекологического отделений.

Медицинский персонал больницы прошел обучение по организации работы с заразившимися коронавирусной инфекцией

Городская больница № 3, которая располагается в микрорайоне ОбьГЭС, с субботы 20 июня начнет принимать больных с коронавирусом. Приказ министерства здравоохранения Новосибирской области должен появиться в ближайшее время.

21 июня медицинские работники отмечают профессиональный праздник. Но, как выяснилось, сейчас сотрудникам медучреждения не до праздника: коллектив перестраивается под решение новых задач.

– Сегодня к нам уже перестали привозить экстренных пациентов по линии «скорой помощи». Прекратили и плановый приём. Тех, кто у нас лечился, в ближайшие два дня либо выписываем, либо переводим в другие больницы, – рассказал «Навигатору» главный врач городской больницы № 3 Александр Осадчий. – Ждём приказа министерства здравоохранения, который определит новую маршрутизацию больных и другие рабочие моменты.

Для приема пациентов с коронавирусом и подозрением на него подготовили 180 коек, раньше служивших пациентам хирургического, терапевтического и гинекологического отделений. Сейчас в больнице 4 аппарата ИВЛ, скоро поступит пятый. Также минздрав планирует обеспечить медучреждение десятком кислородных концентраторов. По мнению главврача, этого будет достаточно для нормальной организации работы. Ведь к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключают только самых тяжелых больных. Таких за сутки по всем инфекционным учреждениям НСО в среднем от 10 до 20 человек, судя по информации оперштаба.

Закрывается травматологический пункт, который в больнице № 3 работал круглосуточно. Прививки при покусах клещей будут делать во взрослой и детской поликлиниках в часы их работы. Травмированным теперь придется обращаться либо в поликлиники, либо в ЦКБ (в вечернее и ночное время).

Медицинский персонал больницы прошел обучение по организации работы с заразившимися коронавирусной инфекцией. В ближайшие дни сотрудникам медучреждения предстоит перестроить свою деятельность с учетом особых требований.

Источник: navigato.ru