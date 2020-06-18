Обматерил и угрожал убить инспектора ДПС в суде житель Куйбышева

Придется ответить за оскорбление власти и неуважение к суду. Возбуждено уголовное дело .

В ходе судебного заседания подозреваемый, проявляя неуважение к суду, выразился в адрес истца грубой нецензурной бранью и высказал угрозу применения насилия

Куйбышевским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя города Куйбышев, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (оскорбление представителя власти).

По версии следствия, в мае текущего года в Куйбышевском районном суде города Куйбышев рассматривалось гражданское дело по иску старшего инспектора ДПС о защите чести и достоинства, компенсации морального вреда. В ходе судебного заседания подозреваемый, проявляя неуважение к суду, выразился в адрес истца грубой нецензурной бранью и высказал угрозу применения насилия. В рамках расследования уголовного дела в жилище подозреваемого проведен обыск. Подозреваемый задержан. Следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: nsk.sledcom.ru