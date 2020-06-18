Депутаты обсудили отчёт главы Бердска без СМИ

Корреспондентов удаляла из зала начальник отдела общественных связей.
Корреспондентов удаляла из зала начальник отдела общественных связей.
Депутаты провели 37-ю сессию Горсовета 18 июня без представителей СМИ. Начальник отдела общественных связей Анна Чекмазова пояснила такое решение карантинными мерами.
Примечательно, что 30 апреля состоялась 36-ая сессия Горсовета и на неё представителей СМИ допускали. Правда, на той сессии не обсуждали такой важный вопрос, как отчёт главы Бердска. Именно с него началась 37-ая сессия Горсовета. Всего в повестке значатся 23 вопроса.
До начала сессии депутаты рабочие темы не обсуждали. Их больше интересовала собственная температура. Бесконтактный термометр показал, что температура у двух депутатов — 33,2 градуса. У других показатели не превышали 35 градусов.
— Совсем остыли, — шутили народные избранники над своими коллегами.
Подробней о сессии читайте в ближайшее время.