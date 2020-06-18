Депутаты обсудили отчёт главы Бердска без СМИ
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниКрасотаСвадьбаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.02
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Депутаты обсудили отчёт главы Бердска без СМИ

10:02:596/18/2020
0

<div></div>

Корреспондентов удаляла из зала начальник отдела общественных связей.

Депутаты провели 37-ю сессию Горсовета 18 июня без представителей СМИ. Начальник отдела общественных связей Анна Чекмазова пояснила такое решение карантинными мерами.

Примечательно, что 30 апреля состоялась 36-ая сессия Горсовета и на неё представителей СМИ допускали. Правда, на той сессии не обсуждали такой важный вопрос, как отчёт главы Бердска. Именно с него началась 37-ая сессия Горсовета. Всего в повестке значатся 23 вопроса.

До начала сессии депутаты рабочие темы не обсуждали. Их больше интересовала собственная температура. Бесконтактный термометр показал, что температура у двух депутатов — 33,2 градуса. У других показатели не превышали 35 градусов.

— Совсем остыли, — шутили народные избранники над своими коллегами.

Подробней о сессии читайте в ближайшее время.

Источник: svidetel24.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Три дня особо хороши для высадки рассады огурцов в феврале 2021 года. Даты по лунному календарю
    7:12:57 2/19/2021
    Три дня особо хороши для высадки рассады огурцов в феврале 2021 года. Даты по лунному календарю
    Почему Путин не генерал, ответили в Кремле
    7:11:11 2/19/2021
    Почему Путин не генерал, ответили в Кремле
    Поставили прививки от коронавируса почти 45 тыс. жителей Новосибирской области на 19 февраля 2021
    6:59:34 2/19/2021
    Поставили прививки от коронавируса почти 45 тыс. жителей Новосибирской области на 19 февраля 2021
    Что нельзя делать 20 февраля на Могунщицу? Почему нельзя пить чай сегодня?
    6:50:48 2/19/2021
    Что нельзя делать 20 февраля на Могунщицу? Почему нельзя пить чай сегодня?
    Выплаты и пособия, о которых россияне не знают: На что каждый имеет право
    6:43:57 2/19/2021
    Выплаты и пособия, о которых россияне не знают: На что каждый имеет право
    Когда сеять перец на рассаду в 2021: очень и очень благоприятные дни 19, 20, 23, 26, 28 февраля по лунному календарю
    6:38:19 2/19/2021
    Когда сеять перец на рассаду в 2021: очень и очень благоприятные дни 19, 20, 23, 26, 28 февраля по лунному календарю
    108 тысяч рублей тратит в год россиянин на содержание автомобиля
    6:28:17 2/19/2021
    108 тысяч рублей тратит в год россиянин на содержание автомобиля
    К Дню защитника отечества в «Русском лото» праздничный розыгрыш 1377 тиража 28 февраля 2021 года: на кону 700 млн руб. и 23 автомобиля
    6:20:13 2/19/2021
    К Дню защитника отечества в «Русском лото» праздничный розыгрыш 1377 тиража 28 февраля 2021 года: на кону 700 млн руб. и 23 автомобиля
    Отменить послабления для российских банков готов ЦБ. С какого числа кончатся льготы?
    6:19:22 2/19/2021
    Отменить послабления для российских банков готов ЦБ. С какого числа кончатся льготы?
    Можно ли поминать усопшего водкой?
    6:05:53 2/19/2021
    Можно ли поминать усопшего водкой?