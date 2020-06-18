Массовое ЗОЖ: должен стать спортсменом каждый второй житель Бердска

Больше половины россиян занимаются спортом

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» на оперативном штабе, начальник отдела физкультуры и спорта Светлана Ашихмина, на территории Бердска в 2020 году происходит реализация регионального проекта «Спорт — норма жизни» в рамках национального проекта «Демография».

— Проект направлен на создание комфортных условий для занятий физической культурой всех категорий групп и граждан. Основным индикатором является то, что к 2024 году на территории Новосибирской области активно заниматься физической культурой и спортом должны порядка 55% населения. На сайте Министерства физической культуры и спорта sport.nso.ru размещена анонимная анкета по оценке удовлетворенности получателей качеством оказанных услуг в рамках регионального проекта. В анкете 15 несложных вопросов. Они в основном касаются качества организации спортивно-массовой работы, количества и доступности спортивных объектов. Уважаемые бердчане, нам важно мнение, — обратилась к жителям города Светлана Васильевна 18 июня.

Напомним, что благодаря планомерной работе по развитию массового спорта, а также реализации в рамках национального проекта «Демография» регионального проекта «Спорт – норма жизни» за 2019 год в Новосибирской области число жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, выросло на 130 тысяч человек, достигнув почти 1 млн.