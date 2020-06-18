18.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Работа

Как узаконят удаленную работу? Дома нужна еще и личная жизнь

18:00 18.06.2020 Фото: pixabay.com
0

Эксперты оценивают поправки в Трудовой кодекс. Нельзя допустить, чтобы при широком внедрении дистанционных методов работы нарушались права граждан на частную жизнь, на отдых, отмечают они.

Как узаконят удаленную работу? Дома нужна еще и личная жизнь
Пока не определены способы контроля работодателя за работником на «удаленке»

Поправки в Трудовой кодекс, которые будут регламентировать правила удаленной работы, в случае их принятия помогут защитить права как сотрудников, так и работодателей, считает доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов внесли ранее во вторник в нижнюю палату парламента законопроект о регулировании удаленной работы. При этом глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил агентству, что этот закон может быть принят уже в текущую сессию.
«Принятие законопроекта позволит упорядочить и прояснить ситуацию, в которой работодатели и работники смогут, опираясь на положения закона, защитить свои права, а также выстроить взаимоотношения в рамках недавно сложившегося дистанционного порядка выполнения рабочих функций. Можно отметить, что изменения в трудовое законодательство, которые касаются, в частности, нового режима работы, имеют важное значение для обеспечения прав работников», — считает эксперт.

«Анализ положений законопроекта демонстрирует стремление законодателя расширить порядок регулирования дистанционной работы. Общественные отношения как предмет правового регулирования в данном случае уже сложились, поэтому законодатель спешит обеспечить правовое поле как для работодателей, так и для работников», — поясняет в связи с этим Свечникова.
Она добавила, что в случае принятия законопроекта многие граждане не только смогут сохранить работу, но и получить новую. «В то же время для работодателя появляется возможность дополнительного выбора, так как предлагаемые нормы содержат, например, возможность комбинирования работы на стационарном рабочем месте и работы в дистанционном режиме», — уточнила Свечникова.

Тем не менее, эксперт подчеркнула, что пока не определены способы контроля работодателя за работником на «удаленке». «Остаются неурегулированными вопросы организации контроля работодателя за действиями работника при осуществлении его функций в дистанционном режиме. Нельзя допустить, чтобы при широком внедрении дистанционных методов работы нарушались права граждан на частную жизнь, на отдых и так далее», — подытожила собеседница агентства.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Согласны?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Переехал насмерть трамвай №13 неизвестного пешехода в Новосибирске
19:23 18-06-2020
Переехал насмерть трамвай №13 неизвестного пешехода в Новосибирске
Внуки Путина звонят дедушке в Кремль
19:16 18-06-2020
Внуки Путина звонят дедушке в Кремль
БердскПродвигай свой бизнес: Бесплатно подайте хоть 1000 объявлений сайте «Курьер.Среда.Бердск» 2
19:06 18-06-2020
Продвигай свой бизнес: Бесплатно подайте хоть 1000 объявлений сайте «Курьер.Среда.Бердск»
Отказался принять иск к Путину о голосовании по поправкам в Конституцию ВС
19:06 18-06-2020
Отказался принять иск к Путину о голосовании по поправкам в Конституцию ВС
БердскРозыск: пропала без вести уехавшая на попутке школьница из Чамала в Новосибирск. Она может быть в Бердске
18:56 18-06-2020
Розыск: пропала без вести уехавшая на попутке школьница из Чамала в Новосибирск. Она может быть в Бердске
Они не рабы: Требует молчать о своей работе от врачей руководство больницы в Красноярске
18:47 18-06-2020
Они не рабы: Требует молчать о своей работе от врачей руководство больницы в Красноярске
БердскКогда откроют IKEA и все ТЦ в Новосибирске и Бердске, ответил губернатор Травников 57
18:45 18-06-2020
Когда откроют IKEA и все ТЦ в Новосибирске и Бердске, ответил губернатор Травников
БердскАвтобусы на дачи будут ходить по рабочими и выходным дням в Бердске с 19 июня 5
18:40 18-06-2020
Автобусы на дачи будут ходить по рабочими и выходным дням в Бердске с 19 июня
За неделю произошел самый значительный прирост — 751 человека заболели COVID-19 в Новосибирской области
18:33 18-06-2020
За неделю произошел самый значительный прирост — 751 человека заболели COVID-19 в Новосибирской области
Искромсал двумя ножами таксиста на видео ревнивец в Омске. Умер в больнице пострадавший
18:33 18-06-2020
Искромсал двумя ножами таксиста на видео ревнивец в Омске. Умер в больнице пострадавший