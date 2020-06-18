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Автобусы на дачи будут ходить по рабочими и выходным дням в Бердске с 19 июня

18:40 18.06.2020, Алиса Ершова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Соблюдение социальной дистанции в автобусах предусмотрено не будет, однако ношение маски обязательно.

Автобусы на дачи будут ходить по рабочими и выходным дням в Бердске с 19 июня
Дачные автобусы запустили в Бердске

С завтрашнего дня, 19 июня, снимут ограничения, связанные с коронавирусом на автобусные маршруты дачных направлений. Они начнут работу в нормальном режиме с ежедневными рейсами.
Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала начальник отдела транспорта Бердска надежда Нятина.

— Соблюдение социальной дистанции в автобусах предусмотрено не будет, но ношение маски — обязательно, — уточнила Надежда Валерьевна 18 июня.

В управление дорожного хозяйства Бердска дачники неоднократно обращались с просьбой восстановить привычное движение общественного транспорта, особенно в выходные дни. Решение о снятии ограничительных мер принято на областном уровне вчера, 17 июня, а затем подтверждено на местном.

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От редакции

Вы ездите на дачу на автобусе?

Аноним, 18 июня 2020 11:40
Главное - вывезти всех с дач на голосование. Дошло
Пип, 18 июня 2020 11:41
Насмешили... На тянут маску на подбородок, она висит, не закрывая ни нос, ни рот. Просто для вида. Это называется надели маску. Что толку. Зря открыли маршрут. Зря... Сейчас посыпятся больные как из рога изобилия. Самое интересное, что наши пожилые люди не боятся заболеть. Молодёжь более ответственная в этом вопросе
Аноним, 18 июня 2020 12:06
А что еще начнет работать в качестве стимула для голосования граждан за Конституцию?
Аноним, 18 июня 2020 12:31
По факту тряпка на лице ни каким образом не защитит. Эта вся акция больше похожа на заслонку у рта поставленной властью народу перед поправками
Аноним, 18 июня 2020 15:23
Когда ж ты власть над нами дачниками издеваться то прекратишь. Как же вам не стыдно. При сталине уже б за издательства вас к стенке поставили

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