Скандал: Возмущены закрытой сессией депутатов лидеры отделений КПРФ И ЛДПР Бердска. Им есть что скрывать, уверены партийцы

Игорь Горобец и Сергей Бессонов уверены — рассадить слушателей с учетом социальной дистанции можно было. «Когда такие мероприятия проводятся в закрытом режиме, то представителям власти есть, что скрывать», — считают партийцы.

Игорь Горобец и Сергей Бессонов возмущены закрытым заседанием сессии депутатов Бердска

Разочарованы отказом в присутствии на очередной сессии совета депутатов Бердска лидер отделения КПРФ Сергей Бессонов и лидер отделения ЛДПР в Бердске Игорь Горобец. Напомним, сегодня, 18 июня, состоялась очередная сессия депутатов, на которую никого не пустили. Представителей СМИ и слушателей попросили удалиться из конференц-зала администрации Бердска.

Как прокомментировали в пресс-службе мэрии, закрытая сессия народных избранников связана с ограничениями по распространению коронавирусной инфекции. Однако партийцы придерживаются иного мнения.

— Я спросил, могу ли я послушать доклад главы города, ведь он мне интересен? Мне посоветовали ходить на комитеты, а может у меня есть вопросы к главе? Это неуважительное отношение! Спросил у Валерия Георгиевича (Бадьин, спикер горсовета Бердска — прим. ред.) на основании чего сессия закрытая, оказалось, из-за коронавируса. А это Конституцией как-то координируется?! Промолчать об этом сейчас — это не правильно, — считает Игорь Петрович.

— Вас нет в списке приглашенных, сказали мне. Я часто бываю на сессиях, вопросов никаких не было. А тут прямо на крыльце встретили и твердо сказали «извините, вам туда нельзя». Объяснили, что сессия идет в закрытом режиме, — подтверждает Сергей Евгеньевич в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 18 июня.

— Моя реакция — крайнее негодование, возмущение и непонимание того, что происходит. Я считаю, что это абсолютно неверно. Как это народные избранники в закрытом режиме от народа проводят сессию. Это что? Это в какие рамки можно вогнать? Это уже безумие! Я понимаю, что прикрываться можно и пандемией, но здравый смысл должен остаться. У нас от туберкулеза ежегодно больше людей умирают, чем от коронавируса. Он даже на эпидемию не тянет по показателям статистики. Это в первую очередь нарушает конституционные права граждан — статья 6, — говорит Игорь Петрович.

— Доступ в администрацию есть — в маске и после санобработки рук. А войти в одно из помещений, где сидят народные избранники, нами же выбранные, нельзя. С ними нельзя рядом посидеть и послушать, о чем говорит глава города, — недоумевает Сергей Бессонов.

Лидеры отделений КПРФ и ЛДПР Бердска предполагают, что обеспечить социальную дистанцию для слушаний сессии горсовета было можно. Площадь конференц-зала мэрии Бердска это позволяет.

— Даже в самолетах рассаживают, где закрытое и замкнутое пространство. Три десятка человек войдет в этот зал с соблюдением дистанции, — уверен Игорь Горобец. — Считаю, что когда такие мероприятия проводятся в закрытом режиме, то представителям власти есть, что скрывать. Либо они боятся прямых вопросов, либо бояться народного гнева. Это явное превышение полномочий.