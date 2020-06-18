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Скандал: Возмущены закрытой сессией депутатов лидеры отделений КПРФ И ЛДПР Бердска. Им есть что скрывать, уверены партийцы

22:45 18.06.2020, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
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Игорь Горобец и Сергей Бессонов уверены — рассадить слушателей с учетом социальной дистанции можно было. «Когда такие мероприятия проводятся в закрытом режиме, то представителям власти есть, что скрывать», — считают партийцы.

Скандал: Возмущены закрытой сессией депутатов лидеры отделений КПРФ И ЛДПР Бердска. Им есть что скрывать, уверены партийцы
Игорь Горобец и Сергей Бессонов возмущены закрытым заседанием сессии депутатов Бердска

Разочарованы отказом в присутствии на очередной сессии совета депутатов Бердска лидер отделения КПРФ Сергей Бессонов и лидер отделения ЛДПР в Бердске Игорь Горобец. Напомним, сегодня, 18 июня, состоялась очередная сессия депутатов, на которую никого не пустили. Представителей СМИ и слушателей попросили удалиться из конференц-зала администрации Бердска.

Как прокомментировали в пресс-службе мэрии, закрытая сессия народных избранников связана с ограничениями по распространению коронавирусной инфекции. Однако партийцы придерживаются иного мнения.

— Я спросил, могу ли я послушать доклад главы города, ведь он мне интересен? Мне посоветовали ходить на комитеты, а может у меня есть вопросы к главе? Это неуважительное отношение! Спросил у Валерия Георгиевича (Бадьин, спикер горсовета Бердска — прим. ред.) на основании чего сессия закрытая, оказалось, из-за коронавируса. А это Конституцией как-то координируется?! Промолчать об этом сейчас — это не правильно, — считает Игорь Петрович.

— Вас нет в списке приглашенных, сказали мне. Я часто бываю на сессиях, вопросов никаких не было. А тут прямо на крыльце встретили и твердо сказали «извините, вам туда нельзя». Объяснили, что сессия идет в закрытом режиме, — подтверждает Сергей Евгеньевич в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 18 июня.

— Моя реакция — крайнее негодование, возмущение и непонимание того, что происходит. Я считаю, что это абсолютно неверно. Как это народные избранники в закрытом режиме от народа проводят сессию. Это что? Это в какие рамки можно вогнать? Это уже безумие! Я понимаю, что прикрываться можно и пандемией, но здравый смысл должен остаться. У нас от туберкулеза ежегодно больше людей умирают, чем от коронавируса. Он даже на эпидемию не тянет по показателям статистики. Это в первую очередь нарушает конституционные права граждан — статья 6, — говорит Игорь Петрович.

— Доступ в администрацию есть — в маске и после санобработки рук. А войти в одно из помещений, где сидят народные избранники, нами же выбранные, нельзя. С ними нельзя рядом посидеть и послушать, о чем говорит глава города, — недоумевает Сергей Бессонов.

Лидеры отделений КПРФ и ЛДПР Бердска предполагают, что обеспечить социальную дистанцию для слушаний сессии горсовета было можно. Площадь конференц-зала мэрии Бердска это позволяет.

— Даже в самолетах рассаживают, где закрытое и замкнутое пространство. Три десятка человек войдет в этот зал с соблюдением дистанции, — уверен Игорь Горобец. — Считаю, что когда такие мероприятия проводятся в закрытом режиме, то представителям власти есть, что скрывать. Либо они боятся прямых вопросов, либо бояться народного гнева. Это явное превышение полномочий.

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От редакции

Зачем закрыли сессию?

Евсракий Матов, 18 июня 2020 12:00
Видимо решали вопросы не для печати, кто из депутатов какое направление бюджетного финансирования будет контролировать. А вы думаете "народные избранники" решают там вопросы жизни города? Они решают вопросы своего бизнеса.
Ой, 18 июня 2020 12:01
Товарищ Горобец и товарищ Бессонов, если вам безразлична ситуация с распространением COVID-19 в нашем городе, то как оказалось органам власти не безразлична. Всё правильно сделали! Я понимаю вы бы возмутились если бы в зале остались представители партии власти, но там же и ваши коллеги: КПРФ -Чуркина, Некрасов; ЛДПР -Бороздина. Вот и спросите у них о чём говорили и что решили. Видимо предвыборная кампания началась, что вы так оживились.
да ты что..., 18 июня 2020 12:33
Неверю! Коммунисты не могут быть продажными! Потапав не даст соврать.
А может бессонов и горобец это последние политики с принципами на весь город бердск?
Аноним, 18 июня 2020 12:43
Вам, как представителю администрации, должно быть известно, что они ходят на каждую сессию, тем более на отчёт главы города. Вообще с какой стати глава города отчитывается перед кучкой депутатов, а не перед всеми жителями города через СМИ? Есть что скрывать? И тут понятно становится в чьих интересах работает этот персонаж.
Аноним, 18 июня 2020 12:36
А в пресс службе мэрии не умеют телефонами пользоваться? Почему бы не транслировать мероприятие в онлайн режиме, раз так боритесь коронавируса. Хотя кого я обманываю, бояться что мэра будут заваливать вопросами, что он ничерта не делал эти 5 лет, а он не сможет ответить. А это в свою очередь очернит имидж его партии, накануне выборов.
Николай Сычев, 18 июня 2020 13:42
Уважаемые коллеги, избиратели. Я лично сам, как депутат, был этим удивлен. Вчера мне работники аппарата Совета депутатов заверили, что 37 сессия проводится в открытом режиме, как обычно. Да и в начале сессии я видел знакомые лица от СМИ. А вот когда сессия завершилась, то, посмотрев в зал, был удивлен - журналистов не было. Я позвонил в "Свидетель", в "Курьер" и картина прояснилась.
Это что же получается! Лишают моих избирателей права знать правду как их депутат отстаивает их интересы на сессии. Я обещаю, что этот случай не останется безнаказанным. Информацию о том как прошла 37 сессия мы, неравнодушные депутаты, доведем до своих избирателей как через СМИ, так и при личных встречах.
Бердчанин, 18 июня 2020 16:11
Молодец Сычев Н.Ф. не боится, как другие!
Аноним, 18 июня 2020 16:49
Это возмутительно! Под прикрытием коронавируса не пускать СМИ! Какое имеют право???

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