18.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Попал в ДТП внук экс-губернатора Хабаровского края на Porsche Panamera в центре Москвы

11:42 18.06.2020 Фото: pixabay.com
1 0

Водитель автомобиля Porsche Panamera, совершая разворот под Ваганьковским путепроводом, допустил столкновение с двумя движущимися во встречном направлении иномарками, — говорится в спецслужб.

Попал в ДТП внук экс губернатора Хабаровского края на Porsche Panamera в центре Москвы
Porsche Panamera

В Пресненском районе Москвы произошло ДТП с участием автомобиля Porsche Panamera и еще двух иномарок. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. По информации источника РБК в правоохранительных органах, в аварию попал внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь. О том, что в ДТП попал Игорь Ишаев также сообщили РЕН ТВ и «Пятый канал».

Авария произошла в 16:40 мск на улице 1905 года, сообщили в пресс-службе. «Водитель автомобиля Porsche Panamera, совершая разворот под Ваганьковским путепроводом, допустил столкновение с двумя движущимися во встречном направлении иномарками», — говорится в сообщении.

Освидетельствование показало, что водитель Porsche Panamera был в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина уже был лишен водительских прав, отметили в пресс-службе. Сейчас его доставили в отдел полиции для составления необходимых материалов.

В пресс-службе уточнили, что в результате аварии машины получили повреждения, но о пострадавших информации не было. Имя водителя в полиции не назвали.

Ранее Игорь Ишаев уже попадал в ДТП в Москве в марте 2017 года. Тогда он был за рулем Mercedes и на скорости более 200 км/ч врезался в несколько автомобилей.

Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год. В 2009 году Ишаев стал полномочным представителем президента Дмитрия Медведева в Дальневосточном федеральном округе, а в 2012-м также был назначен руководителем Министерства по развитию Дальнего Востока. С обоих постов он был отправлен в отставку в 2013 году. В марте 2019 года Ишаева задержали по подозрению в хищении у «Роснефти» на сумму в размере 5 млн руб. Позднее его адвокат сообщил, что экс-губернатор возместил ущерб.

Источник: РБК

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 18 июня 2020 12:00
А мне вообще пофиг на его порше и на него

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Влетели лоб в лоб два автомобиля в Мордовии. В огне сгорели 6 человек
13:45 18-06-2020
Влетели лоб в лоб два автомобиля в Мордовии. В огне сгорели 6 человек
Будут ли сильные магнитные бури во второй половине июня? Как они повлияют на самочувствие
13:40 18-06-2020
Будут ли сильные магнитные бури во второй половине июня? Как они повлияют на самочувствие
Бердск"Пришли два врача на обход!": Кардинально изменилось отношение к пациентам с подозрением на COVID-19 в пульмонологии ЦГБ Бердска. История из первых уст
13:30 18-06-2020
БердскТребуют ответ: Открытое письмо о мусорной свалке под кладбищем к министру Денису Архипову отправили депутаты Бердска
13:30 18-06-2020
Требуют ответ: Открытое письмо о мусорной свалке под кладбищем к министру Денису Архипову отправили депутаты Бердска
Почему COVID-19 так опасен для людей с ожирением? Как защититься людям с лишним весом
13:21 18-06-2020
Почему COVID-19 так опасен для людей с ожирением? Как защититься людям с лишним весом
БердскВ реанимации 59 зараженных COVID-19, на ИВЛ – 17 пациентов в регионе на 18 июня
13:15 18-06-2020
В реанимации 59 зараженных COVID-19, на ИВЛ – 17 пациентов в регионе на 18 июня
Завидная регулярность: 107 новых случаев заражения COVID-19 в регионе. Всего 4711 человек инфицирован на 18 июня
13:00 18-06-2020
Завидная регулярность: 107 новых случаев заражения COVID-19 в регионе. Всего 4711 человек инфицирован на 18 июня
БердскВот это погулял с голым лицом! На 15 тыс. оштрафовал за визит на детскую площадку без маски мужчину суд Бердска
12:45 18-06-2020
Вот это погулял с голым лицом! На 15 тыс. оштрафовал за визит на детскую площадку без маски мужчину суд Бердска
БердскСколько человек умерло от COVID-19 и заразилось в каждом районе Новосибирской области, не отвечает Минздрав
12:30 18-06-2020
Сколько человек умерло от COVID-19 и заразилось в каждом районе Новосибирской области, не отвечает Минздрав
300 млн рублей в рамках «Народного бюджета» получат жители Новосибирской области, заявил Травников
12:18 18-06-2020
300 млн рублей в рамках «Народного бюджета» получат жители Новосибирской области, заявил Травников