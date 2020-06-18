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Что снижает эффект защитной маски от коронавируса, рассказали эксперты

15:30 18.06.2020
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Результаты новой работы показали, что маски действительно могут уменьшить передачу вируса. Но есть момент, который может ослабить эффект.

Что снижает эффект защитной маски от коронавируса, рассказали эксперты
Капли (даже при легком кашле) могут перемещаться на относительно большое расстояние — до одного метра

Исследователи из Университета Никосии (University of Nicosia), используя компьютерные модели, оценили эффективность ношения медицинских масок для защиты от COVID-19.

Результаты новой работы показали, что маски действительно могут уменьшить передачу вируса. Однако на эффективность фильтрации изделий отрицательно влияет кашель. Так, чем чаще человек кашляет, тем ниже эффективность маски, так как она начинает пропускать через себя больше потенциально опасной мокроты.

Так, специалисты выяснили, что капли (даже при легком кашле) могут перемещаться на относительно большое расстояние — до одного метра. Однако без маски капли перемещаются вдвое дальше, поэтому ношение маски все же может быть полезным, уточнили исследователи.

— Размеры капель постоянно меняются во время циклов кашля в результате взаимодействия с маской и лицом. Во время повторяющихся циклов кашля способность маски накапливать мокроту, не отдавая ее во внешнюю среду, снижается. Использование маски не обеспечит полную защиту от вируса. Поэтому рекомендуем продолжать соблюдать социальную дистанцию, — отметил исследователь Димитрис Дрикакис.

Источник: medicalxpress.com

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