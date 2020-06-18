«Серебро» по уровню услуг заполучили ДК «Родина», ГДК, музей и библиотека Бердска

Оценить работу сотрудников культуры жителям города предложила начальник отдела культуры Бердска

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» на оперативном штабе, начальник отдела культуры Бердска Оксана Мокриенко, в 2020 году независимую оценку качества предоставления услуг в сфере культуры проходят культурно-досуговые учреждения Бердска.

— Мероприятия по оценке качества работ в сфере культуры у нас проходят давно. В 2018 году прошли независимую оценку качества предоставления досуговых услуг: учреждение «Дворец культуры «Родина» , городской центр культуры и досуга, историко-художественный музей, а также централизованная библиотечная система. Хочется отметить, что второе место по итогам оказания культурно-массовых мероприятий за 2018 год занял Бердск после Кольцово. Средний уровень качества предоставления услуг 97 % на 2018 год. В 2020 году мы также проходим очередную проверку, хотелось бы обратиться к жителям города с просьбой пройти анонимную анкету на сайте н-о-к.рф. Оцените нашу работу. В этом году у нас собрано больше 250 анкет, ждём новых анкет с нетерпением, — прокомментировала Оксана Михайловна 18 июня.

Напомним, что согласно государственной программе» Культура Новосибирской области» на 2015-2020 годы» общий объём затрат на культуру составляет более 12 млрд рублей.