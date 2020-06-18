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Покупает «седан» без пробега для отдела культуры за 673 тыс. рублей власть Бердска

11:45 18.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Автомобиль должен быть «леворуким», с кондиционером и подогревом сидений, с расходом бензина в городе не более 8,7 литров на 100 км, мощностью двигателя не менее 130 л/с.

Покупает «седан» без пробега для отдела культуры за 673 тыс. рублей власть Бердска
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Администрация Бердска покупает легковой автомобиль типа «седан» для отдела культуры. Заявки на участие в аукционе принимаются от потенциальных поставщиков принимают до 25 июня. Сами торги состоятся 29 июня. Начальная (максимальная) цена контракта 672 966 рублей.

Вместе с автомобилем продавец предоставляет полный пакет разрешительной документации для регистрации в ГИБДД: ПТС, инструкцию по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон. А также два комплекта ключей зажигания.

Автомобиль должен быть новым — не бывшим в употреблении или после ремонта, с родными запчастями, без дефектов. Допускается наличие технологического пробега, связанного с испытаниями и погрузкой-разгрузкой автомобиля, но не более 100 км.

Транспорт для отдела культуры не может быть старше 2019 года. Он должен быть с левым рулем с четырьмя дверями и пятью посадочными местами. Как сказано в аукционной документации, максимальная скорость авто — не более 185 км/ч, расход бензина в городе — не более 8,7 л., мощность двигателя — не менее 130 л. с., объем двигателя — не менее 1800 куб. см. Салон должен быть оснащен подогревом сидений, кондиционером и аудиосистемой (FM, CD, MP3, AUX, USB, Bluetooth, Hands free) с четырьмя динамиками. Бамперы не могут отличаться по цвету от самого автомобиля.

В автопарке администрации Бердска 7 автомобилей — преимущественно иномарки — «Тойоты Камри» у мэра и заместителей, «Ниссан Теана» и «Киа Соренто». В отделе культуры до сих своего легкового авто не было.

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От редакции

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Аноним, 18 июня 2020 12:15
А лицо не треснет от 130 лошадиных сил? Лада калина желтая на которой Путин ездил самый то для отдела культуры

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