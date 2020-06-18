Мусорка на улице: Законсервировать мусоропроводы во всех домах предлагают в России

Стоимость консервации мусоропроводов в многоэтажках составляет несколько тысяч рублей, эти расходы лягут на плечи жильцов. Но в будущем они смогут ежемесячно экономить на платежах за ЖКУ.

Общественники предложили законсервировать мусоропроводы во всех многоквартирных домах

Расходы лягут на жильцов, но после они смогут сэкономить на плате за ЖКУ.

В России предлагают законсервировать мусоропроводы во всех домах, а также перестать проектировать их в новостройках. Такое предложение министру строительства и ЖКХ направили Общественная палата (ОП) РФ, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества. С письмом ознакомились «Известия». Инициативу поддерживают в профильном комитете Госдумы, «Деловой России» и Общественном совете при Минстрое. Стоимость консервации мусоропроводов в многоэтажках составляет несколько тысяч рублей, эти расходы лягут на плечи жильцов. Но в будущем они смогут ежемесячно экономить на платежах за ЖКУ.

Единое правило

Действующие мусоропроводы в жилых домах зачастую становятся источниками неприятного запаха и шума в подъездах, приводят к появлению насекомых и грызунов, возникновению пожаров, сказал «Известиям» первый зампред комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами ОП РФ Артем Кирьянов. Кроме того, они являются существенным препятствием для развития системы раздельного сбора мусора в России. Их наличие полностью исключает возможность переработки отходов, отметил член центрального совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Тимур Усманов.

Поэтому общественники предложили законсервировать мусоропроводы во всех многоквартирных домах или в крайнем случае использовать их только для одного вида отходов — к примеру, органических. Об этом говорится в письме ОП РФ, ВООП и Института развития правового общества в адрес главы Минстроя Владимира Якушева. Копия документа есть в распоряжении «Известий».

Также в качестве альтернативы общественники предлагают наделить управляющие компании (УК) правом в одностороннем порядке принимать решение о консервации мусоропровода, если жильцы систематически нарушают правила пользования им. В числе самых частых нарушений — утилизация с его помощью крупных бытовых и строительных отходов.

Ранее в план по внедрению в России раздельного сбора бытовых отходов вошел пункт об изменении строительных норм для отказа от мусоропроводов во всех проектируемых новых домах. Дорожную карту утвердила вице-премьер Виктория Абрамченко. Минстрой должен к 1 августа подготовить предложения по внедрению нововведений. Правда, вопрос о существующих мусоропроводах остался открытым.

— Инициативы Всероссийского общества охраны природы, Общественной палаты России, Института развития правового общества, безусловно, приветствуются и будут рассмотрены и проработаны в, том числе, в рамках мероприятий по реализации «дорожной карты» для внедрения раздельного сбора мусора, — сообщили «Известиям» в пресс-службе вице-премьера.

Также инициативу поддержали в Госдуме, «Деловой России» и Общественном совете при Минстрое.

Отказ от мусоропроводов станет логичным этапом реализации мусорной реформы. В уже существующих многоэтажках от них тоже стоит избавляться, тем более что технически это несложно, сказал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

— Сейчас не все россияне собирают мусор раздельно — инициатива поспособствует выработке привычки ответственного отношения к окружающей среде, — отметил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев.

Мусоропроводы доставляют немало головной боли УК, в чьи обязанности входит их регулярное обслуживание. Особенно в тех случаях, когда они забиваются по вине жильцов. Но заставить нерадивых соседей соблюдать правила довольно сложно, подчеркнул член генсовета «Деловой России», владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров.

Также за инициативу высказался член Общественного Совета при Минстрое РФ Рифат Гарипов. Именно мусоропроводы стоят на пути развития культуры утилизации бытовых отходов, подчеркнул он.

Стоимость обслуживания мусоропроводов входит в платежки за ЖКУ, сказала директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. По данным руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, например, в Москве тариф составляет около 2,6 рубля за 1 кв. м квартиры в месяц.

Зачастую вопрос с мусоропроводами вызывает конфликты между соседями: чтобы заварить их, нужно провести общее собрание собственников и набрать более 50% голосов «за». Нередко людям не удается договориться, отметила директор Института развития правового общества (ИРПО) Дарья Гладыш.

Чтобы законсервировать мусоропровод, нужен сварщик. В московском регионе, например, заварить одну крышку стоит в среднем около 50 рублей. Таким образом, консервация мусоропровода в одном подъезде 9-этажного дома обойдется примерно в 500 рублей, рассказал Владимир Прохоров. Такие работы проводятся за счет собственников, уточнила зампред комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России» Наталья Беляева. Но в дальнейшем жильцы будут экономить на ежемесячных платежах за ЖКУ, подчеркнула Дарья Гладыш.

Ложка дегтя

В новостройках запрет на мусоропроводы ввести проще. Уже давно они не используются во многих новых домах по эстетическим и экологическим соображениям. А в современных жилых комплексах часто отсутствуют изначально, рассказал коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков. Поэтому отказ от них в новостройках никак не отразится на себестоимости строительства, добавил он.

В существующих домах консервация мусоропроводов должна происходить по желанию собственников, считает эксперт площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. То же касается решений о расконсервации — когда мусоропровод в подъезде может быть возвращен в эксплуатацию, если в доме появились маломобильные жильцы.

— Государство и общественные организации должны заниматься просвещением и рассказывать о преимуществах раздельного сбора мусора. УК могут упирать на экономическую выгоду, — высказал мнение эксперт.

Светлана Разворотнева также считает, что государство должно как можно меньше вмешиваться в вопросы управления жилыми домами, оставляя гражданам право самостоятельно решать, как распоряжаться общедомовым имуществом. По этой причине эксперт выступает против запрета на мусоропроводы и в новостройках. Кроме того, сейчас не во всех регионах введена система раздельного сбора отходов, указала Наталья Беляева.

— Вводить запрет можно только там, где уже работает система — мусор разделяют, сортируют, очищают и перерабатывают, — полагает депутат Госдумы Владимир Пушкарёв.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николая Валуева, вопрос с мусоропроводами, безусловно, необходимо решать. Но запретить их, не предложив людям альтернативы, неправильно. Например, взамен можно временно снизить стоимость платы за вывоз мусора, считает депутат Госдумы Сергей Вострецов.

В Минстрое на момент публикации на запрос «Известий» не ответили.

Источник: Известия