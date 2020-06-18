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300 млн рублей в рамках «Народного бюджета» получат жители Новосибирской области, заявил Травников

12:18 18.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Средства будут распределены между всеми районами и городскими округами нашего региона. Куда их направить — предстоит решить самим жителям.

300 млн рублей в рамках «Народного бюджета» получат жители Новосибирской области, заявил Травников

Новосибирская область — в рамках пилотного проекта «Народный бюджет» — получила 300 млн рублей из федерального бюджета. Средства будут распределены между всеми районами и городскими округами нашего региона. Куда их направить — предстоит решить самим жителям. Об этом заявил Губернатор Андрей Травников 18 июня во время прямого эфира Вести.Live.

Параллельно с общероссийским голосованием по внесению изменений в Конституцию РФ жители Новосибирской области путём открытого опроса выберут: на реализацию каких наиболее значимых для территории инициатив направить средства «Народного бюджета»; что важнее для каждого муниципалитета: благоустройство парков и скверов, ремонт социальных объектов, установка и реконструкция детских или спортивных площадок.

«Народный бюджет» — уникальный пилотный проект, в котором участвует и Новосибирская область. Из федерального бюджета региону выделяется дотация 300 миллионов рублей. Но прежде, чем распределить эти средства по муниципалитетам, мы спросим новосибирцев: на какие направления в первую очередь направить эти деньги. После этого обобщим результаты опроса и местные администрации сформируют часть своего бюджета, который пополнится за счёт этой дотации, на основании мнения жителей», — пояснил Губернатор.

Также одновременно с проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в регионе будет организован сбор подписей за право присвоения Новосибирску почётного звания РФ «Город трудовой доблести».

«Зимой эта инициатива была выдвинута и поддержана многими общественными организациями, политическими партиями, промышленными предприятиями. Приступает к работе федеральная комиссия, она будет отбирать города, которым в первую очередь присвоят это звание. Мы считаем, что Новосибирск полностью соответствует этому званию и имеет право войти в число первых. Я надеюсь, что и жители столицы, и жители всей области поддержат эту инициативу», — отметил Андрей Травников.

Источник: Департамент информационной политики администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области

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