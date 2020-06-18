Сколько человек умерло от COVID-19 и заразилось в каждом районе Новосибирской области, не отвечает Минздрав

Редакция направила запрос Константину Хальзову 9 июня. Пл закону о СМИ ответ на запрос должен быть получен в течение 7 календарных дней. Идет 10-й день ожидания.

По закону о СМИ, ответ должен быть предоставлен в течение 7 дней

Не отвечает на запрос «Курьер. Среда. Бердск» о смертности и зараженных коронавирусом в регионе Минздрав Новосибирской области. 9 июня редакция направила запрос в адрес министерства здравоохранения региона с 19 вопросами. На 18 июня прошло уже 10 день с момента отправки запроса, а ответ так и не поступил. Напомним, информация по запросу СМИ должна предоставляться в 7-дневный срок, что закреплено в Законе РФ «О средствах массовой информации».

Отсрочка в предоставлении запрашиваемой информации допустима, если требуемые сведения не могут быть представлены в указанное время. Уведомление об отсрочке вручается представителю редакции в трехдневный срок со дня получения письменного запроса информации.

При этом в уведомлении должны быть указаны причины, по которым запрашиваемая информация не может быть представлена в семидневный срок; дата, к которой будет представлена запрашиваемая информация; должностное лицо, установившее отсрочку; 4) дата принятия решения об отсрочке. Однако в адрес «Курьер. Среда. Бердск» с 9 июня не поступало уведомления об отсрочки предоставления запрашиваемой информации.

Увы, телефоны пресс-служба Минздрава Новосибирской области, как и приемной министра, не отвечают на звонки. Сегодня, 18 июня, редакция направила повторный запрос о смертности и зараженных COVID-19 в Новосибирской области.



Вопросы «Курьер. Среда. Бердск» к Минздраву Новосибирской области:

1. Сколько человек заражено COVID-19 в Новосибирской области?

2. Сколько’человек заражено COVID-19 в Искитиме?

3. Сколько человек заражено COVID-19 в Бердске?

4. Сколько человек заражено COVID-19 в Искитимском районе?

5. Какой возраст зараженных COVID-19 в Новосибирской области?



6. Какой возраст зараженных COVID-19 в Искитиме? ,7. Какой возраст зараженных COVID-19 в Бердске?8. Какой возраст зараженных COVID-19 в Искитимском районе?9. Сколько человек умерло с COVID-19 в Новосибирской области?10. Сколько человек умерло с COVID-19 в Искитиме?11. Сколько человек умерло с COVID-19 в Бердске?12. Сколько человек умерло с COVID-19 в Искитимском районе?13. Где заражаются: назовите процентное соотношение — сколько контактных — от больныхсколько заражаются «на улице»?14. Назовите процентное соотношение — сколько зараженных вирусом умирают, сколько выживают?15. Какой процент из зараженных дети?16. Как переносят вирус дети?17. Есть ли на сегодня лекарство от COVID-19?18. Какими препаратами сейчас лечат COVID-19?19. Распишите, сколько зараженных коронавирусом зафиксировано в каждом районе, муниципалитете Новосибирской области. Просьба предоставить актуальные данные на дату ответа на запрос.