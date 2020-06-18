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Сколько человек умерло от COVID-19 и заразилось в каждом районе Новосибирской области, не отвечает Минздрав

12:30 18.06.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Редакция направила запрос Константину Хальзову 9 июня. Пл закону о СМИ ответ на запрос должен быть получен в течение 7 календарных дней. Идет 10-й день ожидания.

Сколько человек умерло от COVID 19 и заразилось в каждом районе Новосибирской области, не отвечает Минздрав
По закону о СМИ, ответ должен быть предоставлен в течение 7 дней

Не отвечает на запрос «Курьер. Среда. Бердск» о смертности и зараженных коронавирусом в регионе Минздрав Новосибирской области. 9 июня редакция направила запрос в адрес министерства здравоохранения региона с 19 вопросами. На 18 июня прошло уже 10 день с момента отправки запроса, а ответ так и не поступил. Напомним, информация по запросу СМИ должна предоставляться в 7-дневный срок, что закреплено в Законе РФ «О средствах массовой информации».

Отсрочка в предоставлении запрашиваемой информации допустима, если требуемые сведения не могут быть представлены в указанное время. Уведомление об отсрочке вручается представителю редакции в трехдневный срок со дня получения письменного запроса информации.

При этом в уведомлении должны быть указаны причины, по которым запрашиваемая информация не может быть представлена в семидневный срок; дата, к которой будет представлена запрашиваемая информация; должностное лицо, установившее отсрочку; 4) дата принятия решения об отсрочке. Однако в адрес «Курьер. Среда. Бердск» с 9 июня не поступало уведомления об отсрочки предоставления запрашиваемой информации.

Увы, телефоны пресс-служба Минздрава Новосибирской области, как и приемной министра, не отвечают на звонки. Сегодня, 18 июня, редакция направила повторный запрос о смертности и зараженных COVID-19 в Новосибирской области.


Вопросы «Курьер. Среда. Бердск» к Минздраву Новосибирской области:

1. Сколько человек заражено COVID-19 в Новосибирской области?
2. Сколько’человек заражено COVID-19 в Искитиме?
3. Сколько человек заражено COVID-19 в Бердске?
4. Сколько человек заражено COVID-19 в Искитимском районе?
5. Какой возраст зараженных COVID-19 в Новосибирской области?

6. Какой возраст зараженных COVID-19 в Искитиме? ,
7. Какой возраст зараженных COVID-19 в Бердске?
8. Какой возраст зараженных COVID-19 в Искитимском районе?
9. Сколько человек умерло с COVID-19 в Новосибирской области?
10. Сколько человек умерло с COVID-19 в Искитиме?
11. Сколько человек умерло с COVID-19 в Бердске?
12. Сколько человек умерло с COVID-19 в Искитимском районе?
13. Где заражаются: назовите процентное соотношение — сколько контактных — от больных
сколько заражаются «на улице»?
14. Назовите процентное соотношение — сколько зараженных вирусом умирают, сколько выживают?
15. Какой процент из зараженных дети?
16. Как переносят вирус дети?
17. Есть ли на сегодня лекарство от COVID-19?
18. Какими препаратами сейчас лечат COVID-19?
19. Распишите, сколько зараженных коронавирусом зафиксировано в каждом районе, муниципалитете Новосибирской области. Просьба предоставить актуальные данные на дату ответа на запрос.

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