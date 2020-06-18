Влетели лоб в лоб два автомобиля в Мордовии. В огне сгорели 6 человек

На кадрах с места происшествия видны последствия огненной аварии, причины которой на данный момент остаются неизвестными.

В результате ДТП оба автомобиля сгорели

В поселке Николаевка, расположенном в Мордовии, ночью 18 июня произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Как стало известно РЕН ТВ, после двух часов ночи легковушки столкнулись на улице Ленина. В результате аварии пламя охватило оба автомобиля — прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар.

Всего в двух машинах находилось шесть человек — все погибли в результате трагедии.

На кадрах с места происшествия видны последствия огненной аварии, причины которой на данный момент остаются неизвестными.

Источник: ren.tv