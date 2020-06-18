За забором на тротуаре установили табличку «стоп» в Бердске
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За забором на тротуаре установили табличку «стоп» в Бердске

11:54:326/18/2020
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О том, что дорожный знак «Стоп-линия» на перекрёстке Лунная-Космическая установлен неправильно, мы узнали из правил дорожного движения.

Согласно им, этот важный знак устанавливается «для указания места остановки транспортного средства при проезде регулируемых перекрестков и нерегулируемых железнодорожных переездов». По ПДД есть два способа установки «стоп-линии»: первый — справа от дороги, например, на опоре светофора. Второй способ — над проезжей частью и даже над каждой конкретной полосой движения.

Об установке данного знака на тротуаре за дорожным ограждением, как показано на фото читателя «Свидетеля», в правилах указаний нет. Но если следовать логике, то водителям исполнять требование остановиться перед ним, пока не загорится зелёный свет, всё-таки необходимо, а пешеходам — не обязательно.

Остаётся добавить, что дорожные знаки на перекрёстке Лунная-Космическая возле ТЦ «Орбита», где и сделан снимок читателя «Свидетеля», устанавливались при глобальном ремонте улицы Лунная по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» осенью прошлого года.

Источник: svidetel24.info

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