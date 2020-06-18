5 самых популярных праворульных автомобилей в России. Все — Toyota

Все автомобили были поставлены на учёт в ГИБДД в Сибири и на Дальнем Востоке

Более 60 % от всех автомобилей приходится на японского производителя Toyota — 2 миллиона приобретённых машин.

Среди них самой популярной моделью является Toyota Corolla — в России числится 325 тысяч экземпляров этого праворульного автомобиля.

После неё идёт Toyota Corona с результатом в 108 тысяч проданных моделей.

Замыкает тройку лидеров Toyota Mark II с 97 тысячами купленных авто.

В топ пять также вошли ещё две «Тойоты» — Carina и Caldina с результатом 92 и 82 тысячи зарегистрированных машин.

Аналитиками было отмечено, что практически все автомобили были поставлены на учёт в ГИБДД в Сибири и на Дальнем Востоке — более трёх миллионов моделей, что составляет 90 % машин от общего числа.

Источник: gismeteo