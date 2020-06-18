Завидная регулярность: 107 новых случаев заражения COVID-19 в регионе. Всего 4711 человек инфицирован на 18 июня

В отделениях реанимации находятся 59 человек. На ИВЛ – 17 пациентов. Всего в Новосибирской области провели 164 479 тестов на коронавирус.

Коронавирус бушует в регионе

По данным оперативного штаба региона на утро 18 июня в Новосибирской области за сутки выявили 107 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 113 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончалась еще одна женщина, ей было 78 лет.

Всего в регионе зарегистрировано 4711 случаев COVID-19, из них – 314 детей. 2502 пациента выздоровели, 63 пациента скончались.

В отделениях реанимации находятся 59 человек. На ИВЛ – 17 пациентов.



В детскую больницу №3 госпитализированы 60 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2030.

В больницы районов области госпитализирован 311 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 164 479 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 584 жителя региона, 23 101 человек снят с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 949 случаев, госпитализированы 22 пациента.